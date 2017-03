Dois cidadãos malaios deixaram ontem a Coreia do Norte

Dois funcionários do Programa Alimentar Mundial da ONU deixaram ontem a Coreia do Norte depois da proibição, por Pyongyang, da saída do país dos cidadãos malaios, na sequência do homicídio do meio-irmão do líder norte-coreano, anunciou a organização.

“O PAM [Programa Alimentar Mundial] confirma que dois funcionários do PAM de nacionalidade malaia deixaram a Coreia do Norte e chegaram ontem a Pequim”, disse em comunicado aquela agência das Nações Unidas.

“Os membros da equipa são funcionários internacionais e não representantes do seu governo nacional. Eles trabalham para os programas do PAM na Coreia do Norte”, acrescentou.

A Coreia do Norte e a Malásia impuseram proibições recíprocas aos cidadãos dos dois países de saírem do país, com Kuala Lumpur a dizer que os seus nacionais estavam efectivamente a ser mantidos como “reféns” em território norte-coreano.