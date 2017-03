Cozinha macaense celebrada no MGM mas ainda à procura de casa

As delícias da gastronomia típica de Macau nascida da confluência de culturas, está em destaque este mês no restaurante Rossio, no MGM Macau. O PONTO FINAL ouviu a Confraria da Gastronomia Macaense, que saúda a iniciativa, mas alerta que ainda há muito por fazer para não deixar morrer a tradição.

Rodrigo de Matos

Os caminhos pelos quais se trilharam os cinco séculos de história de Macau enquanto ponte e ponto de encontro entre Portugal e a China passaram também pelo estômago. A comunidade macaense nasceu da mistura de sangue, mas também de ingredientes no tacho. Essa mescla de tradições portuguesas e chinesas, onde cabem também umas pitadas de culinária goesa e malaia, originou a cozinha macaense que está a ser celebrada este mês no restaurante Rossio, no resort MGM Macau.

Durante este mês, aos fins-de-semana, o estabelecimento de restauração vai oferecer um Buffet de Jantar Macaense, com “uma vasta selecção de autênticos clássicos macaenses e iguarias locais das mais apreciadas”, de acordo com uma nota de imprensa. Desde mexilhões recheados com chouriço à cabidela de pato, sem faltar o remate com uma serradura, são muitas as iguarias ao dispor dos comensais de sexta a domingo.

“Essas iniciativas são sempre boas. São de relevar e merecem a nossa aprovação. Depois é preciso ver se o que ali cozinham é realmente autêntica cozinha macaense, caso contrário terão direito à nossa crítica. Mas, a intenção, desde logo, é boa”, assinala Luís Machado, presidente da Confraria da Gastronomia Macaense. O responsável observa ter já havido outras iniciativas semelhantes – nomeadamente nos hotéis Four Seasons e Sheraton – mas lamenta o seu carácter pontual e esporádico.

Criatividade na cozinha

Contemplada na candidatura de Macau a integrar a Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a gastronomia macaense tem sido objecto de demonstração de interesse por parte do Governo local, reconhece Luís Machado, considerando no entanto que, na prática, estão ainda por tomar medidas concretas para garantir a sua preservação: “Neste momento, há apenas três restaurantes em Macau que contam com o nosso reconhecimento no que diz respeito à autenticidade da cozinha macaense que preparam: o Litoral, a cantina da Apomac e o Riquexó”, lembra o presidente da confraria. O dirigente não hesita quanto à medida mais premente que importa tomar para a preservação da tradição: “Há muito que andamos a lutar para que nos seja atribuída uma cozinha onde possamos ensinar os segredos da culinária macaense a todas as pessoas que estejam interessadas em aprender. Esse espaço poderia ser integrado naquela que seria a nossa sede, que ainda não temos, e onde poderia estar também instalada alguma outra associação”, explica.