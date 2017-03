Comércio entre a China e os Países de Língua Portuguesa subiu 33 por cento em Janeiro

As trocas comerciais entre a República Popular da China e os países de língua portuguesa recuperaram em Janeiro, aumentando 33,47 por cento em termos anuais homólogos para 8,21 mil milhões de dólares, indicam dados oficiais.

Dados dos Serviços de Alfândega da China publicados ontem no portal do Fórum Macau indicam que a China comprou aos países de língua portuguesa bens avaliados em 5,26 mil milhões de dólares em Janeiro – mais 38,26 por cento – e vendeu produtos no valor de 2,95 mil milhões de dólares – mais 25,71 por cento face ao período homólogo do ano passado.

Os dados relativos a Janeiro revelam uma recuperação, depois de 2016 ter marcado o segundo ano consecutivo de declínio do comércio sino-lusófono (-7,72 por cento), após uma diminuição de 25,73 por cento em 2015, naquele que foi o primeiro recuo desde 2009.

O Brasil manteve-se como o principal parceiro económico da China, com o volume das trocas comerciais bilaterais a cifrar-se em 5,59 mil milhões de dólares, valor que traduz um aumento de 26,69 por cento face a Janeiro do ano passado.

As exportações da China para o Brasil atingiram 2,39 mil milhões de dólares, reflectindo uma subida de 42,12 por cento, enquanto as importações chinesas totalizaram 3,20 mil milhões de dólares, mais 17,21 por cento em termos anuais homólogos.

Com Angola, o segundo parceiro chinês no universo da lusofonia, as trocas comerciais deram um ‘pulo’ de 84,09 por cento, atingindo 2,02 mil milhões de dólares.

Pequim vendeu a Luanda produtos avaliados em 167,2 milhões de dólares – mais 6,67 por cento – e comprou mercadorias avaliadas em 1,85 mil milhões de dólares – ou seja, quase o dobro em termos anuais homólogos (+96,94 por cento).

Já com Portugal – terceiro parceiro da China no universo de países de língua portuguesa –, o comércio bilateral foi de 407,1 milhões de dólares – menos 17,69 por cento –, numa balança comercial favorável a Pequim que vendeu a Lisboa bens na ordem de 259,8 milhões de dólares – menos 37,05 por cento – e comprou produtos avaliados em 147,2 milhões de dólares, mais 79,2 por cento face a Janeiro do ano passado.

Os dados divulgados incluem – como sempre incluíram – São Tomé e Príncipe, apesar das relações diplomáticas que mantinha com Taiwan e de não participar no Fórum Macau.

A 20 de Dezembro, o Governo são-tomense anunciou o corte com Taiwan e, dias depois a China anunciou o estabelecimento de laços diplomáticos com São Tomé e Príncipe.

Na sequência disso, o Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum Macau afirmou ter uma “atitude aberta” quanto à participação de São Tomé e Príncipe no Fórum Macau.