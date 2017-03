China pede a Washington que pare de espiar o país

O Governo chinês pediu ontem aos Estados Unidos da América para que “parem de escutar telefonemas, espiar e lançar ciber-ataques contra a China”, depois de o portal Wikileaks ter revelado um alegado programa de pirataria utilizado pelos serviços de inteligência norte-americanos.

A República Popular da China está “preocupada com a situação”, disse Geng Shuang, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, advertindo que Pequim “salvaguardará firmemente a segurança do seu ciberespaço”.

Geng salientou a vontade do país asiático em cooperar com a comunidade internacional para “formar uma série de regras internacionais no ciberespaço que sejam aceitáveis para todas as partes no quadro das Nações Unidas”.