Centro de Design de Macau acolhe workshops de artesanato irlandês

O Festival Irlandês de Macau e Hong Kong, que decorre ao longo de todo este mês nas duas regiões, volta atenções, na próxima segunda-feira, para o artesanato tradicional da República da Irlanda. Madeira, ardósia, cobre ou impressão sobre blocos são alguns dos materiais e técnicas que estão na base do trabalho dos artesãos Joe Laird, Colum Murphy, Ken Bolger e Sam McDaid, que vão mostrar a sua arte no Macau Design Center.

O Centro de Design de Macau recebe, na segunda-feira, um conjunto de workshops inseridos na segunda edição do Festival Irlandês de Macau e Hong Kong, com os artesãos irlandeses Joe Laird, Colum Murphy, Ken Bolger e Sam McDaid. A iniciativa – o “Macau Irish Festival Design Yard” – é seguida de uma recepção com cerveja irlandesa artesanal e de actuações de música celta com grupos oriundos da República da Irlanda. As celebrações do Dia de São Patrício, que se assinalam em todo o mundo a 17 de Março, tiveram início no território no dia 6. O festival é organizado pelo Consulado-Geral da Irlanda em Hong Kong e Macau.

Os workshops da próxima segunda-feira decorrem entre as 15 e as 20 horas e vão atravessar algumas das técnicas clássicas do artesanato irlandês. Joe Laird é um mestre entalhador que trabalha a madeira e tem estúdio montado em Clonee Co Meath. Nas suas mãos, a matéria-prima pode assumir variadas formas em peças para uso doméstico ou comercial: “A madeira tem sido central em toda a sua vida como um marceneiro de sétima geração. Joe passou toda sua vida a trabalhar com a madeira. Ele gosta da madeira para determinar a peça final, muitas vezes usando qualidades e idiossincrasias naturais da madeira para aumentar o apelo visual e estético do item acabado”, escreve a organização, em comunicado, sobre o artesão.

“Adicionar textura, cor e metais a certas peças é uma característica particular de seu trabalho contemporâneo. A sua capacidade de produzir um acabamento perfeito de seda no interior de cada peça também tem sido um factor significativo na conquista de inúmeros prémios ao longo dos anos”, pode ler-se no mesmo comunicado.

Já Colum Murphy, também escultor de madeira e criador de artesanato sob medida, é fundador da Skellig Crafts: “Colum está agora a seguir o seu primeiro amor e completou muitos cursos de torneamento de madeira no passado com Joe Laird, Robert O’Connor e Glen Lucas. Todos eles reconhecidos artesãos na Irlanda. Colum actualmente está a completar um intensivo programa de formação em madeira com Joe Laird, um mestre marceneiro”, explica o Centro de Design de Macau em comunicado.

Ken Bolger é outro dos mestres que vão conduzir workshops ao longo do dia. O artista, formado no National College of Art and Design, especializou-se em pintura e escultura: “Ele retira inspiração do local onde vive e trabalha, na selvagem e bela península de Dingle, parte de Wild Atlantic Way, no sudoeste da Irlanda. O seu trabalho reúne os materiais tradicionais de construção em ardósia e cobre que ligam o simbolismo celta e o antigo alfabeto Ogham. As suas peças reflectem o artesanato irlandês céltico autêntico”. O artista cria “obras únicas que incorporam o uso de Ogham ou símbolos celtas antigos. Cada peça tece, em conjunto, milénios de história e técnica”.

Por fim, Sam McDaid trabalha a impressão sobre bloco. Residente permanente de Hong Kong, educadora e designer, a artesã, natural de Donegal, na Irlanda, tornou-se consultora de Feng Shui: “Com 20 anos de experiência no sector de design e da educação no Sudeste Asiático e em Londres, incluindo: Previsão de Moda, elaboração de relatórios sobre tendências em lojas de retalho, design de produtos, desenvolvimento de produtos e merchandising visual. A sua prática e ensino de artes visuais e design incluem fotografia, belas-artes, impressão, estudos contextuais, design de produtos 3D, estilismo, design gráfico, design de interiores, design espacial, sustentabilidade, têxtil, design de moda, branding e identidade e estudos culturais chineses”.

O currículo é extenso, mas não termina aqui. A artista irlandesa “combina as habilidades que adquiriu para fornecer consultas de Feng Shui para uma variedade de pessoas e ensina esta fascinante filosofia, arte e ciência para indivíduos, grupos e corporações. A sua filosofia é fundir a antiga prática do Feng Shui com as necessidades da vida moderna”, refere ainda a mesma nota. Os workshops têm entrada livre e estão sujeitos a inscrição prévia.