Barco de pesca afundou-se, mas autoridades não encontraram nem ocupantes nem cadáveres

Um pequeno barco pesqueiro afundou-se ontem à tarde ao largo do Terminal Marítimo do Pac On, mas as autoridades não conseguiram encontrar nem sobreviventes nem corpos após longas horas de busca. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o acidente deu-se em frente ao depósito temporário de munições e o alerta foi dado ao início da tarde.

Segundo a informação avançada pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) também não foi possível verificar o nome do proprietário do barco ou o número de ocupantes da embarcação.

No entanto, e apesar da informação sobre o acidente ainda ser escassa, as autoridades conseguiram com sucesso encontrar o barco e rebocá-la para junto da margem.