Autocensura das administrações e discriminação apontados como obstáculos à liberdade de imprensa em Macau pela FIJ

A exigência dos proprietários dos órgãos de comunicação social para uma cobertura “positiva” do envolvimento de Chui Sai On na doação de 100 milhões de yuan a Universidade de Jinan é um dos casos mencionados pela Federação Internacional de Jornalistas. O relatório do organismo relativo ao ano passado foi agora tornado público.

João Santos Filipe

Episódios de autocensura na cobertura noticiosa do envolvimento de Chui Sai On no donativo de 123 milhões de patacas da Fundação Macau à Universidade de Jinan, acusações de recusa da Polícia de Segurança Pública em fornecer informações sobre ameaças de bomba e discriminação no tratamento entre meios de comunicação tradicionais e electrónicos durante a visita oficial a Macau de Li Keqiang. São estes os casos destacados negativamente na capítulo referente a Macau do relatório elaborado pela Federação Internacional de Jornalistas sobre a liberdade de imprensa na China.

De acordo com o documento, em 2016, os principais obstáculos enfrentados pelos órgãos de comunicação social locais ficaram a dever-se “aos atrasos do Governo na distribuição de informação” e ainda “à autocensura imposta pela administração” dos media.

O primeiro episódio abordado tem por base um comunicado da Associação dos Trabalhadores da Comunicação Social de Macau e aborda a forma como foi gerida a produção de conteúdos noticiosos relativos à doação de 100 milhões de yuans, por parte da Fundação Macau, à Universidade de Jinan, bem como o suposto envolvimento do Chefe do Executivo.

Nesta fase são mencionadas episódios em que foi pedido aos jornalistas que retratassem o assunto de forma positiva ou retirassem depoimentos críticos face ao conteúdo dos seus artigos.

Relatório considerado justo por associação

Em declarações ao PONTO FINAL, a presidente da Associação de Jornalistas de Macau, Iris Ma, confirmou que também “foram recebidas queixas por parte dos jornalistas” na associação e que foi “prática comum” que fosse pedido aos profissionais da comunicação social do território notícias positivas sobre o ocorrido.

“Consideramos que o relatório revela a situação de Macau. De facto, na nossa opinião, o número de casos de autocensura é superior ao número de incidentes mencionados. Aqueles que nós, nos nossos comunicados, revelamos são apenas os casos mais graves”, acrescentou.

Em relação à visita do Primeiro-Ministro Li Keqiang a Macau, a 10 de Outubro, diz o relatório, que “nem todos os meios de comunicação registados no territórioforam autorizados a participar nos programas organizados pelo Governo de Macau”. Neste episódio é mencionado o caso de um jornal electrónico que foi apenas autorizado a participar em três dos 12 eventos organizados para acompanhar a vista de Li Keqiang.

Outro episódio que é igualmente mencionado é o caso de falsas ameaça de bomba em dois hotéis de Macau, a 1 de Outubro, no qual a Associação de Jornalistas de Macau acusou a Polícia de Segurança Pública de violar o direito à informação. Isto porque neste caso, a PSP recusou fornecer os detalhes da situação até considerar que “todos os riscos [relacionados com as ameaças] tinham sido eliminados”.

Sobre a comunicação com a polícia, a presidente da Associação de Jornalistas de Macau afirmou que não houve queixas de jornalistas, mas que o problema foi a forma como a informação foi divulgada.

Por sua vez, o presidente da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM), José Carlos Matias, disse, ao PONTO FINAL, que a associação está atenta a situações que limitem o exercício da profissão, mas que não foi consultada na elaboração deste relatório.

José Carlos Matias admitiu a hipótese de as questões mencionadas poderem “dizer mais respeito à actividade [do jornalismo] em língua chinesa”.

Ainda sobre os problemas que afectam o sector, o presidente da AIPIM remeteu comentários para um inquérito que a associação realizou, e que vai começar a ser analisado por um comissão independente no próximo sábado.