Associações de alunos da USJ visitam Gabinete de Ligação

A Associação de Estudantes da Universidade de São José (USJ) e a Associação de Alunos da mesma instituição de ensino visitaram, na semana passada, o Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau. Hong Bo, director do Departamento de Assuntos da Juventude do Gabinete, louvou a dedicação da Universidade de São José na promoção do multilinguismo entre os estudantes, equipando-os para corresponder às exigências de Macau tendo em conta o seu contexto multilinguístico. O responsável ressaltou ainda o papel que a instituição de ensino pode desempenhar na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

