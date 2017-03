Associação quer mais empenho do Governo na boa gestão dos terrenos

A Associação Força do Bem-Estar Social de Macau apresentou uma petição ao Governo, entregando ontem à tarde uma carta na Sede do Executivo, na Avenida da Praia Grande. No documento, a associação lança um apelo aos governantes para que pensem melhor e empenhem mais esforços em prol de decisões acertadas no capítulo da gestão do planeamento de terras.

O Executivo está prestes a lançar concursos públicos relativos a alguns lotes de terreno recuperados na sequência do não cumprimento do prazo fixado para o desenvolvimento das parcelas por parte dos concessionários. A associação observa que Macau tem uma manifesta carência de recursos de terras e considera que os leilões abertos podem dificultar o desenvolvimento social e defende que o Governo privilegie a habitação pública e outras instalações destinadas ao bem-estar da população, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.