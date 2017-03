Albergue SCM organiza seminário sobre arquitectura e gala de angariação de fundos

Para o Albergue SCM, o fim-de-semana vai ser um fim-de-semana em cheio. Ao início da tarde de amanhã, realiza-se, no auditório do Consulado Geral de Portugal em Macau um seminário que aborda as transformações arquitectónicas da cidade de Milão, na Itália, ao longo de 100 anos. Mais tarde, por volta das 18h30, decorre, em São Lázaro, uma gala de angariação de fundos que reverterão a favor de pessoas carenciadas da China Continental.

O Albergue SCM está, este sábado, envolvido na organização de dois eventos de natureza muito distinta. O organismo juntou-se à Associação de Arquitectos de Macau (AAM) e ao Instituto de Engenheiros de Macau (AEM na sigla inglesa) na promoção de um seminário que vai abordar a evolução da arquitectura de Milão, Itália, ao longo dos últimos 100 anos. A iniciativa terá lugar no auditório do Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. No final da tarde, nas instalações do Albergue SCM, será conduzida uma acção de angariação de fundos que reverterão a favor da iniciativa de um chefe francês radicado no território, proprietário do restaurante Jack’s Kitchen, que decidiu viajar pela China de bicicleta, distribuindo bens de primeira necessidade pelas populações mais carenciadas.

O final da tarde de sábado no Albergue SCM será marcado pela gala “Across China by Bike 2017” (Pela China de Bicicleta), uma iniciativa do responsável pela cozinha do restaurante Jack’s Kitchen, que, em 2007, pegou na bicicleta e partiu à aventura pela China Continental com alguns amigos. Ao longo do caminho, elaboraram uma lista de materiais e bens necessários para os menos privilegiados do país.

Este ano, o cozinheiro decidiu que queria repetir a experiência entre os meses de Abril e Maio deste ano, agora com um trajecto de 3,600km. A aventura deverá levar o proprietário do restaurante a Zhuhai, Shanghai e Chongqing, regressando depois a Macau. Com o apoio do Albergue SCM e o patrocínio da Fundação Macau, o benemérito organizou uma recolha de fundos que “serão utilizados para aquisição de livros, material escolar e outros bens necessários para pessoas carenciadas”, lê-se num comunicado do Albergue SCM. A gala tem início às 18h30 e termina às 21h30.

“Milão nos últimos 100 anos: Inovações e tecnologia através do contexto urbano” é a primeira de uma série de conferências organizadas pelo Albergue e que vão decorrer ao longo deste ano e que têm como temas a arquitectura, diferentes engenharias, Milão enquanto cidade ou o planeamento urbanístico. O italiano Roberto Francieri, professor de arquitectura neste momento a leccionar no território, será o orador do seminário que vai decorrer no Auditório do Consulado Geral de Portugal em Macau.

“Aproveitámos a oportunidade de o professor Roberto Francieri estar cá a leccionar na Universidade de São José para que ele falasse um pouco daquilo que sabe melhor, que é sobre Milão. (…) Pedimos-lhe para que ele escolhesse um tema que pudesse satisfazer os nossos pré-requisitos e ele preferiu fazer uma retrospectiva de 100 anos do desenvolvimento arquitectónico construtivo e urbano da cidade de Milão”, explicou ao PONTO FINAL um dos arquitectos que faz parte da organização do evento.

“Penso que não poderia nomear um exemplo melhor para dar às pessoas de Macau relativamente às futuras transformações de Macau, que são muitas e, por vezes, suscitam muita discussão entre os seus habitantes, nomeadamente na nossa comunidade, seja dos arquitectos, seja dos engenheiros”, apontou fonte do Albergue, estabelecendo o elo entre as duas cidades, já que “Milão é uma cidade também complexa (…) que atravessou uma série de transformações e desenvolvimentos históricos que se revelaram no perfil da urbe.”

O seminário tem início às 15h e prolonga-se por três horas e a organização contabilizou, até ao momento, cerca de 90 inscrições. O valor da inscrição é de 500 patacas para o público em geral e de 300 patacas para os membros da Associação de Arquitectos de Macau e da Associação dos Engenheiros de Macau. J.F.