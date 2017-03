Union Pay: PJ detém quatro pessoas envolvidas em esquemas ilícitos

A Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção de quatro pessoas ligadas a uma rede que fazia uso de terminais UnionPay alterados. Os aparelhos permitiam que visitantes do Interior da China fizessem levantamentos na RAEM. De acordo com a informação avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que cita a Polícia Judiciária, os quatro detidos, de Macau e do Continente, tiveram um ganho ilegal em comissões da ordem dos 340 mil dólares de Hong Kong.

A investigação ao proprietário de três lojas, todas situadas na zona do NAPE, começou depois de ter sido apresentada uma queixa num caso perjúrio, que levou à descoberta do esquema ilícito.

Ainda segundo as autoridades, os terminais permitiram levantar cerca de 110 milhões de yuan ao longo de sete meses. Foram registadas nesse período cerca de 1300 transacções, com as perdas do Banco da China a totalizarem 264 mil yuans.