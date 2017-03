Sete quilos de chifres de rinoceronte apreendidos na RAEHK

Os serviços aduaneiros de Hong Kong apreenderam na quarta-feira, no Aeroporto Internacional de Hong Kong, sete quilos de cornos de rinoceronte provenientes de Maputo e detiveram um suspeito, noticiou ontem a Agência de Informação de Moçambique (AIM).

Citando um comunicado do governo da Região Especial de Hong Kong, a AIM adianta que o produto confiscado está avaliado em cerca de 180 mil dólares de Hong Kong e estava embrulhado em folhas de alumínio e guardado na mala do viajante detido por suspeita de envolvimento no caso.

Os serviços aduaneiros de Hong Kong vão entregar o caso ao Departamento da Agricultura, Pescas e Conservação da região, para dar seguimento às investigações, acrescenta a AIM.