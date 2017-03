Priscilla Chan, cantora da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong conhecida na antiga colónia britânica como “a rainha do cantopop” vai actuar no território a 1 de Julho. O concerto, marcado para Arena do Cotai, decorre no âmbito da digressão “Priscilla-ism” que já encheu várias salas de espectáculo em Hong Kong, em Taiwan e em outros países e regiões do Sudeste Asiático. Os ingressos para o espectáculo estão desde hoje à venda nas bilheteiras do território.

