Nova TCR China Series com passagem de charme por Macau

O território recebe, no fim-de-semana do Grande Prémio, uma corrida não pontuável por convites no âmbito da edição inaugural da TCR China Series. A Teamwork Motorsports é uma das formações que vão disputar em exclusivo a nova competição.

A Teamwork Motorsports, escuderia automóvel chinesa com quartel-general no Autódromo Internacional de Zhuhai, no vizinho município continental, vai disputar a edição inaugural da TCR China Series, uma nova competição de carros de turismo que abrange cinco etapas e uma corrida por convites.

O anúncio de que a formação chinesa vai disputar a prova foi feito anteontem pelos próprios responsáveis pela Teamwork Motorsports, através de um comunicado enviado às redacções. Na nota de imprensa, a escuderia justifica a aposta na TCR Asia Series com os bons resultados alcançados por Kevin Tse, um dos pilotos da equipa, na última edição da TCR Asia Series. Tse teve em 2016 uma prestação para mais tarde recordar, ao garantir a conquista do troféu para pilotos amadores e o segundo posto na classificação geral da série asiática da TCR.

Impulsionada pelo sucesso alcançado por Kevin Tse, a equipa concentrou recursos e meios logísticos nas provas de turismo e propõe-se disputar a novíssima TCR China Series com o propósito de capitalizar ao máximo o potencial da equipa. Para alem de formações já consagradas, a nova prova, sustentam os responsáveis pela Teamwork Motorsports, deverá atrair ainda um grande número de pilotos independentes oriundos da República Popular da China, de Macau e de Hong Kong, bem como dos países vizinhos.

A edição inaugural da prova tem o início agendado para 7 de Maio, no Circuito Internacional de Ordos, na Região Autónoma da Mongólia Interior. A 6 de Agosto, o Circuito Internacional de Zhejiang, em Shaoxing, vai acolher a segunda etapa do Campeonato, disputada em simultâneo com a série asiática da TCR. No final do mesmo mês – a 27 – é a vez do Circuito Internacional de Xangai acolher ambas as competições, com a corrida da TCR China Series a decorrer uma vez mais em simultâneo com uma outra etapa da série asiática da modalidade.

A 8 de Outubro, a caravana do novo campeonato regressa a Shaoxing, para um fim-de-semana em que o Circuito Internacional de Zhejiang recebe também a TCR International Series, a mais conceituada prova mundial do género.

A última das cinco etapas pontuáveis da edição inaugural da TCR China disputa-se no Circuito Internacional de Cantão a 31 de Dezembro, não sem antes pilotos e máquinas visitarem as curvas e contra-curvas da Guia para uma corrida por convites que não influi nas contas do Campeonato.

Com cinco provas pontuáveis e uma corrida de charme, a TCR China inova sobretudo por ser a primeira das competições do universo impulsionado por Marcello Lotti, promotor da série TCR, a enquadrar num mesmo fim-de-semana desportivo três corridas ao invés das duas habituais. Duas das corridas de cada uma das etapas da competição são corridas de velocidade, ao passo que a terceira se prefigura como uma corrida de resistência de uma hora, com a opção de se poder promover uma mudança de piloto a meio. A nuance é vista como um incentivo a que as equipas inscrevam um leque mais vasto de pilotos na prova. No comunicado que enviou às redacções, a Teamwork Motorsports revela, de resto, que vai inscrever pelo menos três Volkswagen Golf GTi na competição.