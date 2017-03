Meios de comunicação podem ser sancionados por propaganda eleitoral

Os meios de comunicação social podem incorrer “em contravenções” caso a Comissão dos Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) considere que a cobertura jornalística, feita antes do período de campanha das Eleições Legislativas, constitui propaganda. A reunião entre a CAEAL e os representantes dos órgãos de comunicação deixou dúvidas aos presentes.

A Comissão dos Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) reuniu ontem com representantes dos órgãos de comunicação social do território para anunciar que os meios de comunicação social serão sancionados caso o organismo considere que a sua cobertura jornalística, depois de divulgadas oficialmente as listas de candidatos para a Assembleia Legislativa, constitui propaganda em prol de um ou mais deputados. A CAEAL sugeriu ainda que os meios de comunicação criem “regras internas”, que deverão ser seguidas pelos jornalistas na elaboração de conteúdos noticiosos.

“Num período de proibição de propaganda, a comissão [CAEAL] exige que a comunicação social tome medidas para não chamar a atenção do público [para os candidatos], bem como sugerir os eleitores a votar em algumas listas ou candidatos”, disse o juiz Tong Hio Fong aos jornalistas, depois de um encontro que deixou dúvidas a boa parte dos profissionais da comunicação social presentes.

Às “entidades ou pessoas” que violem as “regras da lei” será “instaurado um processo” pela CAEAL. Sempre que incorram “em contravenções”, os meios de comunicação poderão serão sancionados com multas cujo valor oscila entre as duas mil e as dez mil patacas: “Se forem provados esses factos, se cometeu as contravenções, o tribunal vai fazer o tratamento” e a Comissão “vai intervir para acompanhar”, explicou o magistrado.

A partir do momento em que for afixada a lista definitiva de candidatos à Assembleia Legislativa e até ao arranque da campanha eleitoral, os conteúdos noticiosos vão ser alvo de análise depois de publicados pelos órgãos de comunicação social. Caso a CAEAL considere que a cobertura jornalística constitui propaganda, “vai transmitir essas situações aos serviços competentes”, frisou Tong.

De acordo com a legislação, entende-se que propaganda eleitoral é tudo aquilo que “dirige a atenção do público para um ou mais candidatos” ou que “sugere, de forma expressa ou implícita, que os eleitores votem ou deixem de votar nesse candidato ou candidatos.” Contudo, aos jornalistas, o presidente da Comissão não esclareceu o que o organismo entende por sugestão “implícita” e não avançou qualquer tipo de directrizes concretas sobre que elementos que os meios de comunicação poderão ou não incluir nas suas notícias.

“A Comissão sugeriu que as empresas da comunicação social podem criar regras internas para que os profissionais da comunicação social tenham padrões a seguir quando fazem as reportagens”, disse Tong Hio Fong, apelando a que os jornalistas cumpram “rigorosamente as suas condutas profissionais”, sendo que nas reportagens tem que se observar “imparcialidade, objectividade”, bem como “relatar toda a realidade para os cidadãos.”

No que respeita às redes sociais dos órgãos de comunicação social, o juiz afirmou que os comentários deixados pelos internautas também vão ser alvo de análise: “Achamos que quando se verificarem essas situações em plataformas sociais que tenham a ver com irregularidades, os media têm a responsabilidade de cancelar esses comentários.”

Tong assegurou ainda que a Comissão a que preside não tem a intenção de “restringir” a liberdade de imprensa. J.F.