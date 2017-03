Macau pode ter papel importante na iniciativa “Uma Faixa, uma Rota”, diz Lionel Leong

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong Vai Tac, está convicto de que Macau pode chamar a si um papel importante em termos económicos e financeiros no âmbito da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

O governante diz que, com a constituição da Comissão de Trabalho para a Construção de “Uma Faixa, Uma Rota”, o contributo da RAEM no âmbito da faixa económica da rota da seda e da rota marítima da seda para o século XXI ficará melhor definido. Mecanismos como o Fórum Internacional Sobre o Investimento e a Construção de Infra-Estruturas deverão facultar a Macau um papel central no que toca à angariação de financiamento tendo em vista algumas das estruturas projectadas no âmbito da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

“Do ponto de vista da economia e das finanças, Macau pode ser uma importante plataforma para a concretização da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, defendeu Lionel Leong em Pequim. O secretário diz que o contributo de Macau pode passar pela organização de fóruns ou de exposições temáticas, mas também – e sobretudo – pela viabilização financeira dos projectos de construção de infra-estruturas e pela gestão dos processos de alocação de equipamentos.

Lionel Leong está convicto que a RAEM pode desempenhar um necessário papel de ponte entre o sector financeiro – que viabiliza os projectos, através da concessão de empréstimos – e o sector da construção civil que é, efectivamente, quem garante que as infra-estruturas em causa saem do papel.

O titular da pasta da Economia e Finanças do Executivo do território comentou também o processo de criação da região económica do chamado “Grande Delta do Rio das Pérolas”. Lionel Leong acredita que Macau, Hong Kong e Cantão já dispõem de uma ideia preliminar do conceito. O governante, considera, ainda assim, que são necessárias ainda mais reuniões entre as três regiões e o Governo Central para que sejam projectadas ainda mais sinergias. O secretário para a Economia e Finanças acredita também que os residentes de Macau, de Hong Kong e de Cantão devem ter parte activa no projecto e está, por isso, à espera que os residentes do território façam chegar as suas sugestões ao Governo.