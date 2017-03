Kuala Lumpur quer resolver “a bem” crise com Pyongyang

O Governo da Malásia afirmou ontem que pretende resolver de forma amigável a crise diplomática com a Coreia do Norte, desencadeada após o homicídio, em Kuala Lumpur, de Kim Jong-nam.

O primeiro-ministro malaio, Najib Razak, disse que a Malásia vai manter laços diplomáticos com o regime de Kim Jong-un e que estes servem de canais para negociar a libertação dos cidadãos malaios detidos no território norte-coreano.

Pyongyang proibiu na terça-feira a saída do país de todos os malaios que residem na Coreia do Norte, tendo Kuala Lumpur respondido com a mesma proibição, mas em exclusivo para os diplomatas norte-coreanos residentes na Malásia: “Somos um país amigo deles, mas os contatos devem dar-se em segredo”, disse Najib diante do parlamento, confirmado que os 11 malaios que as autoridades estimam viver na Coreia do Norte (essencialmente pessoal diplomático e familiares) se encontram bem de saúde.