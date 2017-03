Investidoras de Singapura enganadas por falso junket

Duas mulheres de Singapura foram enganadas na sala VIP de um casino do território, no passado mês de Dezembro, tendo sofrido um desfalque na ordem dos 100 mil dólares norte-americanos. O suspeito – que aliciou as vítimas com a garantia de que estava ligado às operações da sala para grandes apostadores – foi esta semana detido, quando tentava abandonar o território.

Duas mulheres de Singapura foram enganadas e perderam cerca de cem mil dólares norte-americanos depois de terem sido convencidas a injectarem capital numa sala VIP de um dos casinos do território. O caso é narrado pelo portal especializado Calvin Ayre, que adianta que na passada segunda-feira a Polícia Judiciária do território anunciou a detenção de um homem, a 2 de Março, quando alegadamente tentava sair de Macau. O suspeito está acusado de burla agravada, ao lesar as duas mulheres de Singapura em quase 100 mil dólares norte-americanos, depois de as ter convencido que estaria afiliado à sala VIP em causa. O casino não é, ainda assim, identificado.

O indivíduo ter-se-á cruzado com as duas vítimas em 2016, numa data não determinada. Durante esse período, o suspeito colocou-as ao corrente dos benefícios de investir no segmento de jogo para grandes apostadores em Macau. A 18 de Dezembro, as duas mulheres viajaram para o território, tendo nessa altura visitado a sala VIP de um dos casinos da RAEM, que o suspeito alegou ser dirigida por uma empresa que ele controlava. A trama apresentada pelo suposto junket bastou para convencer as duas vítimas, que depositaram, cada uma, 50 mil dólares norte-americanos, numa conta alegadamente ligada à sala VIP.

As duas vítimas, escreve o portal Calvin Ayre, aceitaram a garantia do suspeito de que não havia necessidade imediata de celebrar contratos para formalizar a parceria. O homem terá insistido com as vítimas de que as formalidades institucionais poderiam ser resolvidas numa data posterior. A história assume logo de seguida o enredo habitual em casos de fraude ligados ao universo do jogo: as duas mulheres nunca mais ouviram falar do indivíduo, o que as levou a contactar as autoridades de Macau, a 8 de Janeiro deste ano, para apresentar uma queixa formal. A Polícia Judiciária iniciou uma investigação que conduziu à detenção do suspeito na semana passada.

Depois de detido, o homem acabou por confessar às autoridades que não possuía qualquer participação nas operações da sala VIP em causa, sendo apenas um jogador que detinha uma conta nesse mesmo espaço. O suspeito revelou ainda que os 100 mil dólares depositados pelas vítimas foram levantados da conta quase imediatamente após terem sido lá colocados. O homem perdeu a totalidade do dinheiro a jogar numa outra sala VIP.

O portal Calvin Ayre recorda que o sector do jogo VIP, depois de um longo período de quebra, tem vindo a renascer, tendo alcançado os seus primeiros ganhos trimestrais em mais de dois anos. O cenário, assinala a publicação, poderá ter sido utilizado pelo suspeito para levar as vítimas a acreditar que este era o momento ideal para avançar com o investimento.