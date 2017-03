Idoso agredido por “alegado polícia” aponta o dedo à PSP

Um residente de Macau, de 60 anos, convocou ontem a imprensa para denunciar o tratamento dado pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública a uma queixa que apresentou no final do ano passado, relativa a um alegado caso de agressão que até poderá ter sido perpetrado por um agente das forças de segurança.

O episódio remonta às primeiras horas da manhã de 27 de Dezembro último, quando Ieong Hak Meng foi interpelado por um outro homem à entrada do edifício Lok Fu Garden, onde reside. O indivíduo, que se apresentou como um agente das forças de segurança, quis saber onde Ieong morava e porque razão estava parado em frente ao prédio, situado nas imediações do Jardim do Iao Hon.

Ieong Hak Meng recusou-se a responder e solicitou ao alegado polícia um documento ou cartão de identificação que pudesse comprovar a sua pertença às forças de segurança. O suposto agente, na casa dos 30 anos, não só ignorou o pedido, como também terá partido para a agressão, atingindo o idoso no peito.

Ieong Hak Meng não perdeu tempo e chamou a polícia, mas quando os agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública chegaram ao local já o alegado agressor se tinha colocado em fuga.

O queixoso foi interrogado pelas forças da ordem, que procederam também ao visionamento das imagens captadas pelo sistema de videovigilância do edifício. Apesar de não propiciarem o reconhecimento facial do suposto agressor, as imagens vídeo confirmaram a versão avançada às autoridades pelo idoso, que foi convidado a apresentar queixa no Comissariado Policial Nº 2, onde foi ouvido e onde lhe garantiram que voltaria a ser chamado para prestar depoimento.

Mais de dois meses depois, garantiu Ieong Hak Meng ontem numa conferência de imprensa organizada no escritório dos deputados Ng Kuok Cheong e Au Kam San, o caso ainda não conheceu nenhuns desenvolvimentos, apesar do queixoso ter feito chegar à PSP à matrícula do automóvel e do motociclo em que o alegado agressor se movimenta. Ieong suspeita mesmo que o homem também resida no edifício Lok Fu Garden, onde se deu o incidente: “Já o voltei a ver por várias ocasiões e quando ele me vê a entrar no edifício, faz tudo para não entrar no mesmo elevador que eu”, disse o idoso, ontem, aos jornalistas.

Ieong Hak Meng, que não sabe se o alegado agressor é agente das forças de segurança ou apenas se fez passar por polícia, quer apenas que seja feita justiça: “Seja ele agente da polícia ou alguém a fazer-se passar por um agente, o caso deve ser tratado com a maior brevidade possível”, defendeu o queixoso.