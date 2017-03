“Holi Festival”: Da Índia para Macau, as cores que celebram a vida

Um dos maiores célebres festividades da Índia vai voltar a ser celebrado em Macau. O “Holi Festival” vai reclamar a praia de Hác-sa no próximo domingo numa tempestade de pó colorido. Tudo para dar as boas vindas à Primavera.

Uma tarde de cor, dança, jogos e ioga. O “Holi Festival” – que celebra a chegada da Primavera na Índia – vai voltar a ser assinalado em Macau e propõe-se reunir todas as comunidades que têm o território como casa, num evento cujo o mote é “celebrar a vida.” No domingo, o festival das cores vai invadir a zona de convívio da praia de Hác-sa, das 14h às 17h, para mostrar que “não existem barreiras entre as comunidades.”

“O nosso objectivo é reunir as diferentes comunidades que vivem em Macau para celebrar este festival da cor”, disse ao PONTO FINAL Victor Kumar, presidente da Associação Cultural da Índia em Macau e responsável pela organização do evento. O também dançarino acrescentou que serão realizadas várias actividades ao longo da tarde de domingo.

Para além dos jogos e da prática de ioga, Victor Kumar adiantou que também vão marcar presença no certame grupos artísticos do território e de Hong Kong. O Artfusion – projecto multicultural dirigido aos locais que querem aprender teatro, dança ou música em português, chinês e inglês – vai marcar presença, com um espectáculo performativo.

A capoeira, a arte marcial que se distingue pela sua musicalidade, chega ao “Holi” pela mão do grupo Axé Capoeira Macau, uma entidade constituída por brasileiros radicados no território que não só ensina os movimentos da capoeira, como também a língua e os costumes de “Vera Cruz”.

Em representação da cultura indiana, estarão presentes dois grupos de dança: “Saffron”, um grupo de Hong Kong, e “Bollywood Dream Group”, fundado por Victor Kumar, também professor do género de dança celebrizado pelas produções cinematográficas de Bollywood e que mistura movimentos da dança tradicional indiana com movimentos popularizados por estilos de dança mais modernos.

Desde há cinco anos, o número de participantes do “Holi Festival” tem vindo a aumentar e Kumar prevê que na 6ª edição do certame participem cerca de duas centenas de pessoas. “As pessoas reúnem-se e divertem-se sem qualquer tipo de barreiras”, disse Kumar ao PONTO FINAL.

O “Holi Festival” é um dos festivais mais populares da Índia, e celebra-se principalmente nas cidades de Mathura e Vrindava, na zona norte do país. São sugeridas diferentes explicações para a origem do chamado “festival das cores”, mas o deus Krishna da religião hindu é consensual em todas as versões. Metaforicamente, a celebração simboliza “a vitória do bem sobre o mal”, explicou Kumar ao PONTO FINAL.

A entrada no festival das cores, na praia de Hác-sa, tem um custo de 150 patacas e inclui bebidas, os pós coloridos e a participação em todas as actividades. A organização está também a organizar um piquenique. J.F.