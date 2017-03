Financiamento estrangeiro vetado a candidatos à ANP

Um projecto de lei entregue esta quarta-feira ao órgão legislativo chinês pretende proibir candidatos ao cargo de delegado naquele órgão, oriundos de Macau e de Hong Kong, de receber financiamento estrangeiro durante o processo de eleição.

O rascunho foi ontem entregue à Assembleia Nacional Popular (ANP) por Wang Chen, vice-presidente e secretário-geral do Comité Permanente da ANP.

Constitucionalmente, a Assembleia Nacional Popular, com cerca de 3.000 delegados, é o “supremo órgão do poder de Estado na China” e o seu plenário anual decorre durante dez dias no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

É o mais importante acontecimento da agenda política chinesa, a seguir aos congressos do Partido Comunista Chinês, que se realizam de cinco em cinco anos.

O projecto de lei pretende que os candidatos ao cargo de deputado na Assembleia Nacional Popular, oriundos das Regiões Administrativas Especiais de Macau e de Hong Kong, declarem que “não receberam, nem vão receber”, directa ou indirectamente, qualquer financiamento oriundo de instituições, organizações ou indivíduos estrangeiros.

A normativa visa “salvaguardar a segurança do Estado” e “prevenir poderes estrangeiros de interferir nas eleições”, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua.

No total, participam da actual sessão anual da Assembleia Nacional Popular 12 deputados oriundos de Macau e 36 de Hong Kong.

Os projectos de lei devem ser votados antes do fim da reunião da ANP, que termina do dia 15 de Março.