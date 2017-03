Filipinas, Malásia e Indonésia concertam esforços na luta contra a pirataria

As Filipinas, a Malásia e a Indonésia vão lançar operações de patrulhamento conjunto contra os piratas que abundam nos mares daquela região, anunciou ontem o Governo filipino, depois de uma onda de ataques, raptos e assassínios por extremistas islâmicos.

O Grupo Abu Sayyaf – que afirma lutar ao lado do grupo extremista Estado Islâmico – montou uma rede de raptos para resgate e tem vindo a actuar na região, raptando pescadores e marinheiros em navios de carga, incluindo um idoso alemão, que foi decapitado depois das exigências do resgate não terem sido satisfeitas.

O secretário filipino da Defesa, Delfin Lorenzana, anunciou que chegou a acordo com os seus homólogos malaio e indonésio para montarem um dispositivo de segurança permanente que faça o patrulhamento da rota dos navios comerciais.

“Vamos inaugurar em Abril ou Maio o patrulhamento dos três países nesta área”, afirmou em conferência de imprensa, citado pela agência France-Presse.

Mas “os navios terão que respeitar o corredor estabelecido para que possamos protegê-los”, acrescentou Delfin Lorenzana.

A região marítima entre os três países tem-se tornado cada vez mais perigosa nos últimos anos, podendo vir a tornar-se uma situação semelhante à da Somália, se a onda de ataques não for interrompida.

Em Fevereiro último, o grupo Abu Sayyaf decapitou Jürgen Kantner, 70 anos, cinco meses depois de o seu iate ter sido encontrado à deriva nos mares a sul das Filipinas, com o corpo da sua companheira, Sabine Merz, que tinha sido morta a tiro.

O Abu Sayyaf mantém reféns 31 estrangeiros e filipinos, incluindo seis marinheiros vietnamitas raptados num ataque a um navio de carga no sul das Filipinas no mês passado, de acordo com Lorenzana.