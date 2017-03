Família de Kim Jong-nam já não estará em Macau

Kim Han-sol, filho mais velho do meio-irmão do líder norte-corenao, Kim Jong-nam, publicou um vídeo na Internet em que sustenta que se encontra em lugar seguro na companhia da mãe e da irmã. O vídeo, de apenas 40 segundos, foi publicado num canal do Youtube pertencente a Cheollima Civil Defense, um misterioso grupo que diz ter recebido um pedido de protecção por parte da família Kim.

A Coreia do Sul confirmou esta quarta-feira que o filho de Kim Jong-nam, o meio-irmão do líder norte-coreano assassinado na Malásia, publicou um vídeo na Internet no qual deixa entender que já não se encontra em Macau e diz desejar que a “situação melhore em breve”.

“O meu nome é Kim Han-sol, sou da Coreia do Norte. Faço parte da família Kim e este é o meu passaporte”, diz em inglês o jovem, que se estima ter 21 anos, num vídeo de apenas 40 segundos divulgado no Youtube.

O Serviço Nacional de Inteligência do executivo de Seul confirmou à agência de notícias sul-coreana Yonhap, que se trata do filho de Kim Jong-nam. Os serviços secretos sul-coreanos acreditam que foi o próprio Kim Han-sol a colocar as imagens na Internet.

No entanto, a página do passaporte que o jovem Kim mostra no ecrã e que alegadamente mostra a sua identidade aparece censurada: “O meu pai foi assassinado há alguns dias. Agora estou com a minha irmã e com a minha mãe e estamos muito agradecidos a (…)”, continua Kim, cujas palavras de agradecimento aparecem censuradas novamente durante vários segundos. “(…) E esperamos que toda esta situação melhore em breve”, disse o jovem, que estudou em Paris, no final das imagens.

O vídeo surge num canal chamado “Cheollima Civil Defense”, um misterioso grupo que assegura que atendeu uma chamada de emergência “dos sobreviventes da família Kim” solicitando protecção.

Os três membros da família foram “instalados num local seguro”, continua antes de afirmar que “será o primeiro e último comunicado em relação ao assunto” e que “a atual localização da família não será revelada”.

As três pessoas a que o grupo faz referência serão Kim Han-sol, a sua irmã Sol Hui, de 18 anos, e a mãe de ambos – e segunda mulher de Kim Jong-nam – Lee Hye-kyong. Os três viviam alegadamente no território, um dos lugares de residência de Kim Jong-nam nos últimos anos.

O grupo “Cheollima Civil Defense” manifesta na Internet a sua gratidão pela “assistência humanitária de emergência” para a família aos governos da Holanda, e em concreto a A.J.A. Embrechts, o seu embaixador para a Península Coreana, à Republica Popular da China, aos Estados Unidos e “um quarto Governo que não será mencionado”.

Kim Jong-nam, meio-irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi assassinado, a 13 de Fevereiro, por duas mulheres que, segundo as autoridades malaias, lançaram o agente químico VX contra o seu rosto, provocando a sua morte poucos minutos depois.