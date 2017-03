Exposição fotográfica sobre património de Macau inaugurada em Lisboa

O património cultural do território, documentado em cem fotografias de Chan Hin Io, é o tema principal da mostra “O Lugar onde o Património Mundial Brilha – Exposição Fotográfica do Centro Histórico de Macau” que ontem abriu portas em Lisboa.

Resultado de uma cooperação entre o Instituto Cultural e o Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) do Ministério da Educação e Ciência de Portugal, a exposição já esteve patente em Março do ano passado no território, bem como na cidade continental de Zhongshan, e resulta de um álbum fotográfico com o mesmo nome.

“O Lugar onde o Património Mundial Brilha – Exposição Fotográfica do Centro Histórico de Macau” estará até 31 de Maio no CCCM e entre 23 de Junho e 15 de Agosto no Palácio Vila Flor, em Guimarães.

Fotógrafo reconhecido em Macau, Chan Hin Io dedicou os últimos anos a capturar os costumes da região, assim como as paisagens da cidade. Entre as suas obras contam-se “Bairros de Macau: Fotografia Documental por Chan Hin Io”, “Memórias dos Ofícios e Negócios Tradicionais de Macau” e “Vida em Macau 2012 – Fotografias de Chan Hin Io”.

Nas imagens escolhidas para a mostra, Chan Hin Io tenta mostrar uma nova perspectiva sobre os locais do património mundial do território, recorrendo a fotografias tiradas a elevada altitude e a longa distância, de diferentes ângulos e a diferentes horas do dia.