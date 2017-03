“Este Governo apenas insiste em tomar decisões sozinho e faz o que quer”

O Grupo de Salvaguarda dos Estaleiros de Lai Chi Vun tem agendado para hoje um encontro no rescaldo da acção do Executivo, que avançou ontem com a demolição de dois dos 17 estaleiros da povoação. Os moradores criticam o Governo por não ter revelado com antecedência a data das demolições.

Elisa Gao

elisa.pontofinal@gmail.com

O Governo demoliu ontem dois estaleiros em Lai Chi Vun, mas o facto de não ter anunciado previamente o dia e hora dos trabalhos levou a várias críticas de moradores e antigos concessionários das instalações.

“O Governo não ouve as vozes do público, não informou ninguém sobre as demolições de hoje [ontem], porque quer avançar com o trabalho de destruição à vontade. Por isso, não podemos fazer nada em relação aos estaleiros”, admitiu ao PONTO FINAL Chan Kam Po, antigo proprietário do estaleiro X11, confessando estar a sofrer com a situação.

“Não sabemos se o Governo vai demolir os outros nove estaleiros depois destes dois. Mas ainda não existem quaisquer planos para a preservação dos estaleiros”, frisou, acrescentando: “O Governo apenas insiste em tomar decisões sozinho e faz o que quer”.

De acordo com o ex-concessionário do estaleiro X11, o Governo fechou o acesso à povoação ao colocar barreiras na Estrada de Lai Chi Vun, junto ao Ponte-Cais de Coloane e no final da estrada, junto ao café Hon Kee. Também num dos acessos para quem vem do Alto de Coloane estavam agentes forças de segurança a proteger o local. A medida foi considerada excessiva por Chan Kam Po: “Se estão apenas a trabalhar na zona central da Estrada de Lai Chi Vun porque é que precisam de fechar toda a estrada?, questionou.

Durante os trabalhos, a polícia apenas autorizou a entrarem e saírem do local os residentes daquela zona. Até aos proprietários do estaleiro foi vedado o acesso à zona durante o decorrer das demolições.

Apesar de não concordar com a forma que o Governo adoptou para conduzir as demolições, Chan reconhece que não seria possível recuperar as estruturas de acordo com o seu aspecto original: “Agora que foram demolidos os estaleiros, as zonas vão tornar-se em lixeiras a céu aberto e muito lixo vai ser colocado aqui. Assim, isto não vai ter valor turístico nenhum”, apontou.

Por sua vez, Tam Chon Ip, vice-presidente do Grupo de Salvaguarda dos Estaleiros de Lai Chi Van, deslocou-se ao local, depois de um morador lhe ter ligado por volta das oito da manhã. Acabou por ficar no local o dia todo até serem seis da tarde, quando a zona foi novamente aberta ao trânsito: “Acho que o Governo está a dar um mau exemplo, pelo facto de não nos ter informado antes quando ia demolir os estaleiros. Também não nos autorizaram a entrar. Se as pessoas envolvidas não são informadas… Isto pode acabar por acontecer me outros lugares”, disse Tam Chon Ip, ao PONTO FINAL.

Para o responsável a demolição das infra-estruturas vai afectar os estaleiros vizinhos do ponto de vista do valor patrimonial da zona, à medida que também os outros espaços sejam mandados abaixo.

Segundo o responsável do Grupo de Salvaguarda dos Estaleiros de Lai Chi Vun, o grupo vai ter um encontro hoje com alguns dos proprietários dos estaleiros e residentes da povoação.