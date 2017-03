Crítica literária e literatura de Taiwan, hoje, no Rota das Letras

O programa do sexto dia do Festival Rota das Letras arranca, às 10 da manhã, com uma passagem da autora Madeleine Thien pelo Teatro Caixa Preta, da Universidade de Macau. Às 14h30 é a escritora Grace Chia, natural de Singapura, a apresentar-se aos estudantes da mesma instituição de ensino superior.

“Pensar a Crítica Literária”, assim se intitula a sessão que ocorre às 18 horas no Edifício do Antigo Tribunal e que junta Inocência Mata e Pedro Mexia. À mesma hora, mas no Café das Letras, Wang Cong-wei discorre sobre “Os Novos Caminhos da Literatura Taiwanesa”. Às 19 horas, também no Antigo Tribunal, Bruno Vieira Amaral e Madeleine Thien abordam o tema “Escritores na Imprensa”. O programa de hoje culmina com a projecção do filme “Love Marriage in Cabul”, de Amin Palangi, na Cinemateca Paixão.