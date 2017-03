Conselho para a Renovação Urbana sugere criação de plano de empréstimos para reconstrução de edifícios antigos

No decorrer de um programa da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Lok Wai Tak, membro do Conselho para a Renovação Urbana, sugeriu o lançamento de um plano de empréstimos bancários para ajudar na reconstrução de edifícios antigos.

De acordo com a Ou Mun Tin Toi, Leong Keng Seng, presidente da Associação de Avaliação da Propriedade de Macau, avançou que há mais de dois mil edifício antigos apenas na zona do Iao Hon, sendo difícil lidar com a reconstrução, mesmo para reduzir a taxa de propriedade para os 80 por cento. O responsável sugeriu, por isso, a criação de um plano específico para a área de Iao Hon e ainda a implementação de um programa faseado de reconstrução de edifícios em risco.