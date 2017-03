Clément Baloup: “Existe sempre um toque da natureza no meu trabalho”

Horas antes de comandar o workshop “Banda Desenhada – Um Acto de Resistência”, integrado no Festival Literário Rota das Letras, o francês Clément Baloup falou ao PONTO FINAL e contou como se tornou autor de banda desenhada depois te ter crescido em locais tão exóticos como a Polinésia e a Amazónia. O jovem ilustrador fala também sobre o segredo do sucesso da sua premiada série “Mémoires de Viet kieu”, da qual se encontra a desenhar o quarto volume.

Entrevista de Rodrigo de Matos

Fotografia de Eduardo Martins

– Tem umas origens fora do comum, com uma mãe francesa e um pai vietnamita. Quer contar-nos como isso aconteceu?

Clément Baloup – É verdade. É uma história engraçada que até dava uma banda desenhada. Mas, posso contar num exclusivo para os vossos leitores. Quando o meu pai chegou a França, aos 20 e poucos anos, vinha directamente dos horrores da guerra do Vietname, no final dos anos 60, quando o conflito passava pela sua fase mais violenta. O envolvimento das tropas americanas era crescente e o meu pai estava habituado a ouvir explosões e aos problemas comuns dos tempos de guerra. Chegou a Paris em 1968, para estudar, mas também para encontrar um sítio mais seguro onde pudesse viver. Ele chegou exactamente no ano da famosa revolução estudantil de Maio de 68. As pessoas falavam em revolução e ele olhava à volta e perguntava: “Onde?” [risos]. Para quem vinha do Vietname… Enfim, foi nessa atmosfera revolucionária que ele conheceu a minha mãe, que vinha do interior, da região Norte de França, e tinha acabado de se mudar para Paris. Encontraram-se nessa atmosfera tão particular e apaixonaram-se.

– Na “capital do amor”?

CB – Na “capital do amor”, de facto! [risos] Durante a revolução. A minha irmã, que é mais velha que eu, nasceu em 1970. Eu apareci oito anos depois, na terra da minha mãe. Mas não cheguei a viver lá, porque os meus pais mudavam-se muito. Passaram pela Córsega, pelo Tahiti, na Polinésia Francesa, e pela Guiana Francesa. Passei a infância a mudar de um sítio para o outro. Foi uma infância bonita, mas também teve uma parte difícil que era perder os amigos, sempre a adaptar-me a um sítio novo.

– Como é lidava com isso?

CB – Sentia-me um bocado deslocado. Eu até era sociável e fazia sempre novos amigos, mas de qualquer forma, comecei a apreciar os momentos em que encontrava tempo só para mim. A ler livros e banda desenhada. Esses eram os meus amigos para toda a vida. Os livros estavam sempre comigo para onde quer que eu fosse. Nunca perdia contacto com eles.

– Em linhas gerais, como foi o seu percurso?

CB – Nasci no Norte de França, mais exactamente em Montdidier, perto de Amiens. Os meus pais tentaram viver em Paris, até decidirem ir para a Córsega. Mas as primeiras memórias que tenho são mais tardias, quando fomos para o Tahiti. Eu tinha à volta de três anos e vivi ali poucos anos, até voltarmos para França, onde morámos mais dois ou três anos, perto da Riviera, e fomos para a Guiana Francesa, onde vivemos durante sete anos. Eu tinha sete quando cheguei à floresta e 15, quando regressámos a França, para Aix-en-Provence, perto de Marselha. Terminei ali o liceu, e vivi um ano em Marselha, a estudar Design, e mudei-me depois para Angoulême…

– Tudo isso para chegar à capital da banda desenhada?

CB – [Risos] Exacto. Sabes, quando estava a estudar design, os professores falavam sempre no cliente e na obrigação de fazer o que quer que o cliente quisesse. E eu achei tudo aquilo muito chato. E pensei: “Porque não fazer o que me der na telha?”. Por isso fui estudar antes belas artes e banda desenhada…

– Mas a paixão pelos desenhos e pela banda desenhada começou muito antes disso, não foi?

CB – Penso que todas as pessoas começam por desenhar, primeiro. Qualquer miúdo gosta de desenhar. Mesmo que não seja perceptível o que ele rabisca. Quando a pessoa cresce, passa a ter vergonha de desenhar. “Não tenho jeito”, dizem. Mas quando somos crianças, ninguém tem esse sentimento. Não nos importamos. Acho que sou um daqueles que continuam a não se importar [risos]. A paixão pela banda desenhada começou muito cedo também, quando descobri as histórias dos X-Man e o universo Marvel. X-Man e Homem-Aranha eram tão bons para mim, porque eram muito coloridos e fantásticos, mas também eram muito tristes. Peter Parker, o Homem-Aranha sem a máscara, tinha uma vida muito triste e isso tocou-me. Pensei: “Aqui está um tipo ainda mais miserável do que eu”. Enfim, gostava muito da banda desenhada norte-americana.

– Dizem-me que crescer na floresta Amazónica, como foi o seu caso nos anos na Guiana Francesa, é algo especial. Como foi que essa experiência o marcou?

CB – Penso que é uma questão de nostalgia.Ou como vocês dizem em português: saudade. Eu era um miúdo na Amazónia. Ali há muito para fazer e ver: floresta selvagem, animais, rios… Sempre muito coisa para fazer e um miúdo entretinha-se. Nem sabia quão feliz eu era. Estava apenas a viver a minha vida. Quando voltei para França, levei comigo uma grande nostalgia de tudo aquilo. Reencontrei a natureza selvagem através do desenho. A natureza fantástica que vi ali influenciou a minha visão. Mas também gosto do background urbano.

– Matou um pouco dessas saudades quando foi mais tarde para o Vietname?

CB – Exactamente. A primeira vez que vim à Ásia, era já um adolescente. Tive aquele sentimento como se já conhecesse aquele lugar. A natureza e a floresta pareciam-me familiares e adaptei-me com facilidade. Os meus amigos franceses que ali apareciam eram mordidos por mosquitos, tinham medo da floresta e dos bichos, mas eu sentia-me perfeitamente em casa [risos]. Reparei que sentia algo parecido quando via o filme de desenhos animados “Totoro”, de [Hayao] Miyazaki. Ele retratou a natureza de uma forma que me tocou. Dei-me conta de que também podia usar a natureza na minha forma de contar histórias. No meu último livro, usei o voo de um pássaro. Há várias vinhetas com um pássaro a voar, que eu uso, na verdade, na conclusão da história. A minha ideia era que o leitor pudesse perceber o que estava a acontecer, apenas pelo voo do pássaro. No meu primeiro livro “Leaving Saigon”, da série “Mémoires de Viet kieu”, que está disponível online no site do festival [Rota das Letras – http://thescriptroad.org%5D, gratuitamente durante duas semanas, usei uma flor para simbolizar o reencontro de duas personagens que estiveram separadas pela guerra. Enfim, existe sempre esse toque da natureza no meu trabalho. Mesmo que eu goste de desenhar edifícios, o que é um facto.

– Como foi estudar design em Marselha?

CB – Gostei muito da cidade. Por isso é que voltei para lá e é ali que estou fixado, de momento. Marselha é uma cidade agitada, louca, excitante, perigosa, adorável e odiosa, tudo ao mesmo tempo. Por isso, gosto de me sentir ali. No curso de design, os professores eram bons, tive aulas muito boas, mas não me seduzia demasiado o propósito, o objectivo do design. Tenho de admitir, no entanto, que actualmente, boa parte do meu dinheiro vem de ilustração para publicidade. Por isso, foi bastante útil porque posso viver disso. Mas, na altura, era um miúdo sonhador e não me via a trabalhar numa agência de comunicação, a obedecer a um chefe.

– Via-se mais como autor de BD?

CB – Na verdade, queria experimentar muitas coisas. Quando me mudei para Angoulême, estudei também televisão e cinema. Cheguei a trabalhar um tempo num canal de televisão em Paris. Não pagavam mal, mas tinha um chefe e constrangimentos [risos]. Foi uma boa experiência, mas não queria aquilo para toda a vida. Lá no fundo, o que eu queria mesmo era fazer banda desenhada. Hoje em dia, vivo dos meus desenhos. Diria que um terço do meu tempo estou a fazer BD; outro terço estou a fazer ilustrações para uma agência de comunicação – aquilo que não queria fazer, mas pagam bem [risos] – e o resto, é a dar conferências e aulas. Enfim, a partilhar a minha experiência. Ou seja, tenho três caras. Conheces o Buda de três caras? Esse sou eu [risos].

– E não há dúvidas sobre qual das três caras prefere?

CB – Não. O que prefiro é fazer BD. Estou no meu estúdio, em casa, não tenho horários, posso trabalhar cedo ou tarde, posso trabalhar um pouco ou o dia todo. É muito ao meu gosto. Mas, como sabes, é um trabalho muito solitário. É tão solitário! Mas é o que eu prefiro. Se pudesse, fazia só isso.

– Dar aulas sobre BD imagino que deva ser algo também interessante, não?

CB – De facto. Quando estou a dar aulas, estou diante de um monte de gente, 20 ou 25 alunos. Prefiro quando são menos – uns 15 – porque é mais fácil, mas tenho todos esses jovens e todos partilhamos uma coisa: o amor à arte. E podemos comunicar numa base comum. E alguns deles são muito bons, inteligentes, espertos, é muito gratificante. Eles têm muitas influências novas, um monte de coisas da manga, mas não só. Eles mostram-me as suas coisas e é super-bom estar em contacto com eles. E quebra um bocado a solidão do estúdio.

– Desenhar para publicidade é que é a parte menos estimulante?

CB – Com a agência de comunicação é uma correria. É como tomar drogas. Estou no meu estúdio muito descansado, a desenhar de forma relaxada e de repente o telefone toca: “Ei, Clément. Precisamos de 10 desenhos, coloridos, até amanhã de manhã”. Eu olho para o relógio e são já cinco da tarde [risos]. Eu digo: “Têm a certeza?” E eles: “Pensando melhor, faz antes 20!” Não é sempre assim, claro. Mas às vezes é tal e qual. Então, passo a noite toda ou o fim-de-semana todo acordado a desenhar. Trabalho como um louco. Como se estivesse drogado…

– E está?

CB – Não, não!! [risos] Parei com isso. Reparei que não sou tão eficiente quando estou sob o efeito de substâncias. No final do trabalho, eles pagam um bom dinheiro! E desaparecem. É uma experiência muito intensa. Eu tenho amigos que fazem só isso. Mas andam sempre arrebentados. Têm um belos apartamento duplex, no centro da cidade. São ricos, mas estão exaustos. Vê-se na cara deles como estão cansados. Por isso, só agarro essa correria de vez em quando e isso chega para mim. Não quero fazê-lo o tempo todo.

– Com a série “Mémoires de Viet kieu”, chegou o reconhecimento, com vários prémios. Como foi que tudo isso surgiu?

CB – No início, comecei a fazê-lo para o fanzine “La Maison qui Pue”. Eram só 10 páginas e os leitores gostaram. Mas a história ficava concluída nessas 10 páginas e as pessoas perguntavam quando iria sair o próximo episódio. Por isso, pensei bem e vi que aquilo até podia ser um primeiro episódio. A partir daí, fiz vários episódios e, com eles, compus o livro. O conjunto dos capítulos aborda a vida de várias pessoas que fugiram do Vietname durante a guerra, incluindo o meu pai, como conseguiram fazer uma vida em França. É bastante biográfico. É a biografia do meu pai, de amigos, pessoas que conheci e que me contaram histórias extraordinárias.

– Retrata as pessoas como elas próprias? Ou constrói personagens apenas baseadas nelas?

CB – Não sei. São eles, de certa forma, e não são. Há pessoas que, quando vêm a personagem baseada nelas, sabem que são elas. Como num espelho. Outras apenas vêm bonecos, que podiam ser o Rato Mickey. Depende dos sentimentos de cada leitor. Isso é o que é interessante nos livros de banda desenhada. O leitor pode ter a sua própria interpretação e a sua imaginação conta muito, não apenas a do autor. Enfim, quando terminei o primeiro livro, achei que tinha sido uma boa experiência e estava um pouco frustrado por ter tido de escolher entre histórias de entre outras igualmente interessantes que ficaram de fora. Histórias tão interessantes, apaixonantes mesmo!

– Mas as escolhidas foram suficientes para lhe valer vários prémios com esse primeiro livro?

CB – É verdade. E isso é que me fez continuar. A editora pagou-me muito pouco por essa primeira graphic novel, e eu estava a pensar que ia ter de encontrar um emprego ou outro projecto. Mas o livro recebeu um prémio em Angoulême, que é o principal festival de BD da Europa e um dos três principais do mundo. Isso fez com que muitas pessoas lessem e comprassem o meu livro. Subitamente, eu tinha a oportunidade de continuar. Tal como aconteceu com o fanzine, os leitores vinham me perguntar quando ia sair o segundo livro. Foi muito interessante e inesperado ver este projecto a crescer e a ganhar vida própria, como uma planta. Primeiro, a história de 10 páginas que deu origem a um livro. Depois, o livro que deu origem a uma série. Isso é mágico! Considero-me muito sortudo.

– Está a trabalhar no próximo livro da série?

CB – Sim. Já foram publicados três e estou agora a trabalhar no quarto. Posso parecer bastante entusiasmado neste momento, mas devo dizer que a série gira em torno de pessoas obrigadas a reconstruir as suas vidas, histórias duras e que são reais. E não diria que os finais são sempre felizes, embora exista sempre esperança no fim. Penso que, quando o leitor lê estas histórias, sente-se inspirado. Pelo menos, eu tento que assim seja. Mas eu, enquanto artista, que tem de lidar com isto todos os dias, durante várias semanas, é muito exigente. Quando termino um livro, sinto-me um bocado deprimido. Tenho uma espécie de ressaca emocional. Também porque são assuntos delicados e polémicos. Quando lancei o primeiro, algumas pessoas disseram-me: “Tu és francês e a França deu-te tudo e tu estás a cuspir na história francesa”. O que não é verdade de todo. Apenas tento contar histórias, tal como aconteceram, da minha perspectiva. E eu sinto-me francês e tenho orgulho nisso.

– O que pode nos pode dizer sobre o workshop que preparou para o Festival?

CB – O nome da sessão é “Banda Desenhada – Um Acto de Resistência”. E uso a palavra resistência em várias acepções. Pode ser resistência ao tempo e ao esquecimento. Pode ser resistir em nome da liberdade de expressão. A resistência, nas minhas histórias, tem a ver também, claro, com a sobrevivência. Como sobreviver através de tempos difíceis. Na verdade, todos nós passamos por momentos difíceis. A minha ideia, neste workshop é dar às pessoas dicas e conselhos técnicos, enquanto peço à pessoas para se abrirem comigo e contarem a sua história. A partir daí, vejo que ferramenta podemos usar para transformar essa história em banda desenhada. Apenas dou a ferramenta e a pessoa constrói a história ela própria. Se alguém aparecer com uma história realmente boa, eu vou desenhá-la. É um workshop para toda a gente.

– Pode contar-nos qual vai ser o seu próximo passo?

CB – Assim que terminar o quarto livro da série “Mémoires de Viet kieu”, vou fazer uma pausa nesse projecto. O próximo deverá ser mais ficcional. Não vai ter qualquer ligação ao Vietname. Vão ser histórias mais íntimas, de pessoas a apaixonarem-se. Vai ser ficção inspirada em coisas que vi e vivi antes. Vão ser histórias de amor, mas complicadas, senão não tem interesse. [risos]

– E que tal uma história passada em Macau?

CB – Na verdade, até tenho uma ideia que pode ter potencial, para uma história de cerca de seis páginas passada em Macau. Vou propor a ideia à revista italiana “Internazionale”, de Roma, uma publicação com a qual colaboro. A ver o que eles dizem…

– E essa história poderia ser posteriormente republicada cá em Macau?

CB – Isso seria perfeito. Claro que me encantaria que assim fosse.