China quer concessões tanto de Pyongyang, como de Washington

O Governo Central propôs ontem que tanto a Coreia do Norte, como os Estados Unidos da América façam concessões com o objectivo de arrefecer os ânimos na Península Coreana. Numa conferência de imprensa em Pequim, o Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, garantiu ainda que Washington vai enfrentar oposição generalizada se procurar “criar ondas” na região.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, sugeriu esta quarta-feira a suspensão do programa nuclear da Coreia do Norte e, ao mesmo tempo, das manobras militares dos Estados Unidos na Coreia do Sul, para “amortecer a crise” e a tensão que se vivem na península coreana.

Usando uma metáfora, Wang Yi falou numa “colisão” na Coreia entre “dois comboios que aceleram um contra o outro sem que nenhum dos dois queira ceder a passagem”: “A nossa prioridade actual é acender a luz vermelha e travar ambas as partes”, afirmou Wang Yi durante uma conferência de imprensa na capital chinesa.

A suspensão recíproca de ensaios militares “pode ajudar-nos” a reduzir a tensão e “devolver as partes à mesa de negociações”, com vista a solucionar a questão de fundo do programa nuclear norte-coreano, acrescentou Wang.

A Reública Popular da China é o principal aliado da Coreia do Norte, mas a insistência de Pyongyang em desenvolver um programa nuclear e de mísseis balísticos resultou num afastamento de Pequim. No mês passado, a China suspendeu todas as importações de carvão do país vizinho até ao final do ano, uma importante fonte de divisas estrangeiras para Pyongyang.

Em troca, a China quer que Washington recomece as negociações com a Coreia do Norte, visando aliviar a tensão regional. Wang Yi não poupou, de resto, criticas ao papel que os Estados Unidos da América estão a tentar reclamar na região da Ásia/Pacífico. O Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China lançou ontem uma advertência a Washington pela sua ingerência nas disputas no Mar do Sul da China e assegurou que Washington enfrentará larga oposição regional: “Se alguém tentar provocar ondas [no Mar do Sul da China] não terá qualquer apoio e enfrentará a oposição de toda a região”, afirmou Wang, sem se referir directamente aos Estados Unidos da América.

Nos últimos anos, o país asiático adoptou uma política assertiva no Mar do Sul da China, que incluiu a construção de ilhas artificiais capazes de receber instalações militares em arquipélagos disputados pelos países vizinhos.

Washington acusa Pequim de ameaçar a liberdade de navegação na região, uma via marítima estratégica pela qual passa um terço do petróleo negociado internacionalmente, e envia regularmente navios e aviões militares para as proximidades das ilhas.

O ministro chinês considerou que as tensões na região diminuíram graças aos “esforços conjuntos” da China e da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e disse existirem avanços na conclusão do código de conduta que está a ser negociado desde 2010.

Wang explicou que os países envolvidos concluíram já o primeiro rascunho deste código e expressou o seu desejo em reforçar a cooperação marítima: “Inclusive entre os Estados Unidos e a China, se mudarmos de atitude, o vasto oceano poderá converter-se num cenário amplo de cooperação”, indicou.

As disputas no Mar do Sul da China entraram num período de desanuviamento após a tomada de posse de Rodrigo Duterte como Presidente nas Filipinas.

Duterte aproximou-se de Pequim, contrariando a decisão do seu antecessor, Benigno Aquino, que levou as disputas territoriais com a China para o Tribunal Permanente de Arbitragem (TPA), com sede em Haia. Wang Yi enalteceu hoje a decisão de Duterte: “As Filipinas estenderam-nos a mão e a China recebê-la-á com os braços aberto”, disse.