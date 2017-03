Cartazes da Berlim contemporânea em exposição na Galeria do Tap Seac

A Galeria do Tap Seac recebe, a partir de 14 de Março, a exposição “Anschlag Berlin – Desenho de Cartazes de Berlim”. A mostra apresenta um total de 70 trabalhos assinados por 35 designers de diferentes estúdios da capital germânica. A par com a exposição, o Instituto Cultural (IC) organiza ainda no mesmo espaço, a 15 de Março, das 18h30 às 21h30, o seminário “De Berlim a Macau: Palco de designers”. A iniciativa terá como oradores os três curadores da exposição: Fons Hickmann, Jianping He, Sven Lindhorst-Emme e Laucke Siebein. “Foram seleccionados para esta exposição os cartazes inspirados pelo Zeitgeist e a Berlim contemporânea, bem como as obras da autoria de designers contemporâneos excepcionais provenientes de famosos estúdios de design de Berlim”, escreve o Instituto Cultural, em comunicado.

