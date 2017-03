Campeonato de Hóquei em Linha arranca no próximo sábado

O Pavilhão do Centro Desportivo Nordeste da Taipa, estrutura que integrava o antigo campus da Universidade de Macau, acolhe no próximo sábado a “stickada” inaugural da edição de 2017 do Campeonato de Macau de Hóquei em Linha nos escalões de Sub-13 e de Sub-17.

A exemplo do que sucedeu no ano passado, quando ambas as provas foram disputadas pela primeira vez, o Campeonato volta a colocar frente-a-frente quatro formações. A Associação de Patinagem de Macau, a Casa de Portugal, a representação local do Futebol Clube do Porto e uma equipa em representação do Colégio Anglicano de Macau vão lutar entre si para garantir os títulos que foram conquistados, há um ano, pela Associação de Patinagem, no escalão de Sub-12 e pelo Futebol Clube do Porto, no escalão de Sub-16.

As duas provas disputam-se sempre aos sábados, entre 11 de Março e 22 de Abril. Na jornada inaugural da ronda, e no que toca à categoria de Sub-13, a Associação de Patinagem esgrime argumentos com a Casa de Portugal, ao passo que o Futebol Clube do Porto defronta o Colégio Anglicano de Macau.

No escalão de Sub-17, os desafios são outros, com a Casa de Portugal a jogar com o FC Porto e a Associação de Patinagem de Macau a esgrimir argumentos com o Macau Anglican College.

O Campeonato de Macau de Hóquei em Linha nos escalões de Sub-13 e de Sub-17 é a primeira iniciativa dinamizada pela Associação de Patinagem de Macau depois do Instituto do Desporto ter anunciado cortes nos subsídios atribuídos ao organismo. No rescaldo da decisão, António Aguiar garantiu, em declarações à Rádio Macau, que a decisão não constitui uma sentença de morte para modalidades como o hóquei em patins: “Aconteça o que acontecer, o hóquei em patins não vai morrer”, prometeu o dirigente. Aguiar afirmou ainda que não compreende a decisão do Instituto do Desporto, dado que Macau “não se encontra em crise financeira”.