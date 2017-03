Avançar para o romance como quem procura desvendar o desconhecido

O Rota das Letras levou ontem ao Instituto Português do Oriente a sessão “A Atracção do Romance”, que juntou os escritores José Rodrigues dos Santos e João Morgado. Os dois autores descreveram a aproximação ao romance como um fascínio pelo desconhecido e por uma dimensão de liberdade que só o universo da literatura permite alcançar.

Fotografia: Eduardo Martins;

Sílvia Gonçalves

A construção do romance, o modo de contar uma história que, estando vinculada à ficção, não é imune à contaminação do real. O Instituto Português do Oriente (IPOR) abriu ontem espaço a uma sessão do Rota das Letras que juntou dois escritores que se socorrem da narrativa histórica para contar um tempo passado e presente. João Morgado descreve a atracção do romance como um fascínio primordial pelo desconhecido, uma procura do lado invisível que permite espreitar pelo buraco da fechadura. José Rodrigues dos Santos assume a influência na narrativa ficcional dos traços da profissão de jornalista e sublinha a dimensão de liberdade que só o discurso ficcional pode conceder.

“Um bom romance é uma história bem contada. As boas histórias resultam da nossa imaginação mas também da realidade”, começa por atirar José Rodrigues dos Santos, depois de uma questão inicial de João Pedro Marques, que moderou a sessão, sobre como consegue o autor agarrar o leitor. O escritor e jornalista da RTP, alinha depois o modo como procede à estruturação da história, que diz não poder dissociar-se de princípios elementares do jornalismo: “Como é que procuro contar bem a história? Sou influenciado por dois traços da minha profissão de jornalista. Os jornalistas têm de escrever muito claro. A escrita clara é muito importante para ter a adesão do leitor”. A que se segue, assinala José Rodrigues dos Santos, a qualidade no exercício de escrita: “O segundo elemento, os jornalistas têm que escrever de uma forma interessante. Um livro é uma gestão de informação para ser interessante”. O autor aponta depois o exemplo da construção narrativa de “Um Crime no Expresso do Oriente”, em que “Agatha Christie decide, em cada instante, o que nós devemos saber, e só no final é que se sabe tudo”.

Para João Morgado, “a atracção do romance começa a montante, na atracção do homem pelo desconhecido. Ao longo de milénios o homem começa com essa atracção pelo desconhecido. A nomeação de Donald Trump é um enigma da humanidade. Andamos sempre nesta procura do que está desconhecido, tudo nasce do buraco da fechadura”, resume o escritor, para quem “todos os livros são uma procura do lado invisível para nós”.

João Morgado, autor dos romances históricos “Vera Cruz” e “Índias”, descreve o processo, assente na planificação cuidada, de construção da obra: “Faço uma espécie de plano de arquitectura, os planos em que assenta o romance. Isso implica não só a distribuição da informação como a criação das personagens. A vantagem de organizar as coisas de início é manter a coerência ao longo do romance”, defende.

Após a sessão, avolumam-se os leitores, enfileirados, que estendem ao autor de “A Fórmula de Deus” ou “As Flores de Lótus” uma pilha de volumes onde esperam ver fixado o desejado autógrafo. Cumprido o diálogo com os fiéis devotos, explica José Rodrigues dos Santos ao PONTO FINAL que a transposição do jornalista para a literatura acontece por um desejo de liberdade que a ficção permite dilatar: “Sobretudo pelo facto de que, através da ficção, nós sentimos maior liberdade do que no discurso não ficcional. Porque no discurso não ficcional – seja ele jornalístico, histórico ou jurídico – nós temos que nos circunscrever a factos que podemos provar. E, portanto, há uma certa frustração às vezes, nós gostávamos de dizer alguma coisa, mas não podemos dizer porque não temos prova disso, mas enquanto romancistas podemos fazer”.

O recurso à teia ficcional serve, sobretudo, o propósito de expor uma qualquer verdade, sustenta o autor: “Mas depois, onde é que está a prova? É tudo ficção e tal. Mas não é, eu usei a ficção para expor uma verdade profunda”. E exemplifica: “O Kafka fez isso com ‘O Processo’. Ele explicou uma verdade profunda sobre o sistema de justiça, que de outra maneira não se podia explicar. A ficção tem essa capacidade que o discurso não ficcional não tem”, conclui o escritor.