Após o encontro entre a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa com os representantes dos meios de comunicação locais para discutir a Lei Eleitoral, a Associação de Imprensa em Língua Portuguesa e Inglesa de Macau solicitou em encontro com o organismo liderado por Tong Hio Fong.

O encontro pedido ao presidente da CAEAL tem como objectivo “esclarecer as questões relacionadas” com o diploma que vai regular as eleições deste ano.