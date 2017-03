ANP: Representantes de Macau concordam com proibição de financiamento estrangeiro

Os candidatos a delegados de Macau na Assembleia Nacional Popular (ANP) poderão passar a estar proibidos de receber financiamento estrangeiro e a ter de jurar lealdade à República Popular da China e a Macau para serem eleitos. A informação foi ontem divulgada pelo Governo Central, que avançou que os dois novos elementos foram introduzidos no projecto de lei para a eleição de um 13º representante de Macau na câmara parlamentar chinesa.

A emissora em língua chinesa da Rádio Macau referia ontem que os delegados Lei Pui Lam, Lao Ngai Leong, Leong Iok Wa, Ho Sut Heng e Iong Weng Ian concordaram com a proposta apresentada pelo Conselho de Estado , reconhecendo que não deverá surgir qualquer problema com as novas especificações. Lei Pui Lam defendeu que é necessário reforçar os regulamentos relativos ao financiamento estrangeiro e Lao Ngai Leong sublinhou que a lealdade deve ser a condição básica para poder contribuir para um dos órgãos com mais poder no organigrama da República Popular da China.

Quanto à cooperação na área da educação, os representantes do território manifestaram a vontade de estabelecer um acordo entre Macau e a China Continental com o propósito de ver reforçado o intercâmbio educativo entre as duas jurisdições.

Ho Sut Heng, Leong Iok Wa, Iong Weng Ian e Io Hong Meng, delegados de Macau à Assembleia Nacional Popular, assinalaram a falta de um mecanismo de coordenação efectivo e propuseram o aceleramento da elaboração de um intercâmbio sistemático ao nível da educação vocacional e a regulação do posicionamento estratégico entre os dois territórios tendo em conta as realidades de Macau.

Ainda de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Zhang Dejiang, reiterou a ideia de que a Região Administrativa Especial de Hong Kong é uma parte inseparável da República Popular da China e que a natureza do movimento que defende a independência de Hong Kong é separar o país, violando, desta forma, o princípio “Um País, Dois Sistemas.” Zhang Dejiang disse ainda que o Governo Central tem uma posição firme contra a independência da antiga colónia britânica, que representa a opinião de 1,3 mil milhões de chineses.