André Cordeiro nomeado para o cargo de cônsul em Cantão

Duarte Bué Alves, como noticiou o PONTO FINAL, fica em Lisboa. Cabe ao antigo secretário da Embaixada portuguesa em Teerão reabrir uma porta que se encontra fechada desde 1966, ano em que a Revolução Cultural deixou a República Popular da China em ebulição.

João Paulo Meneses

O PONTO FINAL já tinha antecipado o que é agora dado como certo: o homem que o anterior governo português tinha colocado em Cantão – e que chegou a assistir a reuniões de trabalho em Macau – Duarte Bué Alves, foi nomeado no final do ano passado para o cargo de chefe de Divisão das Organizações Políticas Regionais e das Questões Transnacionais, da Direção-Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A nomeação afastou o diplomata da capital da vizinha província continental, mas já está escolhido o seu sucessor: Bué Alves tratou da instalação do Consulado, mas não ficou em Cantão. E o primeiro cônsul pós 1949 será André Cordeiro, apurou este jornal.

O primeiro-secretário de Embaixada Manuel André Coutinho Sobral da Cruz Cordeiro desempenha actualmente o cargo de Chefe de Divisão dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e da África Austral, da Direção-Geral de Política Externa, depois de ter sido, desde 2013, chefe de Divisão de Desarmamento e Não-Proliferação de Armas Ligeiras e de Destruição Maciça do mesmo organismo.

André Cordeiro (nascido em Lisboa em 1969) é licenciado em Historia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É Mestre em Estudos Europeus pela Universidade de Genebra e fez o doutoramento em Direito Europeu pela Universidade de Viena, Áustria.

Antes de desempenhar funções na Direção-Geral de Política Externa, trabalhou como assessor de Mário Soares e estreou-se, como diplomata, na Embaixada de Portugal em Teerão, em 2005. Trabalhou ainda na Áustria, antes de regressar a Lisboa. Será, daqui a poucos meses, o sucessor de Calvet de Magalhães, o último cônsul de Portugal em Cantão.

Carneiro de partida para Macau

José Luís Carneiro vai estar em Macau para assistir ao 1º Encontro do Conselho Regional da Ásia e da Oceânia das Comunidades Portuguesas (envolvendo China Continental, Macau, Hong Kong, Japão, Timor-Leste, Tailândia e Coreia do Sul), confirmou o PONTO FINAL.

O programa ainda não está pronto, mas o secretário de Estado da Comunidades deve chegar ao território daqui a duas semanas.