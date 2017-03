Advogado desistiu da defesa de Ho Chio Meng após sugerir parcialidade dos juízes

A interrupção de duas perguntas de Leong Weng Pun por parte dos juízes – nomeadamente por Lai Kin Hong – levaram o causídico a abdicar da defesa de Ho Chio Meng. “Parece que o tribunal está a ser parcial” e “é muito difícil para mim continuar com a defesa”, foram as justificações avançadas, em tom de desabafo, pelo advogado.

João Santos Filipe

O advogado Leong Weng Pun abdicou ontem da defesa do ex-Procurador Ho Chio Meng, após sugerir que o colectivo de juízes parecia agir de forma parcial. O momento que originou a decisão do causídico surge depois de Lai Kin Hong, um dos juízes que integram o colectivo do TUI, ter impedido duas perguntas do advogado à testemunha que estava a ser ouvida, um investigador do Comissariado Contra a Corrupção.

“Parece que o tribunal está a ser parcial. É muito difícil para mim continuar com a defesa. É difícil defender assim. Não sei defender assim o meu cliente”, afirmou Leong Weng Pun, exibindo o seu desagrado com o facto de ser impedido de fazer as perguntas. “Gostaríamos [advogados de defesa] que o juiz nos desse uma oportunidade para defender o nosso cliente”, acrescentou.

O desabafo em forma de protesto teve reacção imediata de Lai Kin Hong, que num tom rígido questionou o advogado: “O que é que está a dizer?”

Os dois foram, depois, interrompidos por uma das duas advogadas de defesa, que tentou serenar os ânimos ao dizer que o seu colega não pretendia colocar em causa a independência dos juízes. Porém, Leong Weng Pun estava decidido e acabou mesmo por pedir a suspensão da sessão da manhã para pedir a Ho Chio Meng autorização para abdicar da defesa. À tarde o facto acabaria por se consumar e por ser revelado aos presentes, originando a suspensão do julgamento.

O processo fica assim interrompido até que seja designado um novo advogado para Ho Chio Meng. Nesta altura postulam-se duas hipóteses: uma passa por ser o próprio ex-Procurador a encontrar outro advogado. A outra é ser-lhe designado um defensor oficioso. No entanto, o julgamento vai continuar no ponto onde ficou suspenso.

Perguntas da discórdia

Na base das perguntas interrompidas estiveram duas afirmações de um investigador do Comissariado Contra a Corrupção, de apelido Chan. Num primeiro momento, o investigador colocou em causa as capacidades de uma das alegadas empresas de fachada para fazer um trabalho para o qual tinha sido contratada pelo Ministério Público por só ter quatro trabalhadores.

Contudo, questionado por Leong, o investigador reconheceu que a tarefa tinha sido feita por uma outra empresa subcontratada que só tinha dois trabalhadores. Foi nesta fase que chegou a primeira interrupção do colectivo de juízes.

Perante a primeira interrupção, o advogado pediu para que houvesse mais justiça nas decisões, sublinhado que a lei lhe concedia o direito de defender o seu cliente. Em resposta, o presidente do colectivo, Sam Hou Fai, tranquilizou a defesa dizendo que o Tribunal ia ter em conta o facto apresentado.

A segunda questão surgiu poucos minutos depois. No seu depoimento, o investigador do CCAC defendeu que o MP tinha trabalhadores capazes de proceder à comparação de preços para a aquisição de materiais e que o facto de terem sido utilizadas as alegadas companhias de fachada não resultou em custos mais baixos para a Procuradoria.

Leong contrapôs este facto com a apresentação de um documento elaborado pelo Ministério Público com uma estimativa inicial para o preço de aquisição de um programa antivírus para computador com um valor aproximado de 10 mil patacas. Contudo, o preço feito pela alegada companhia de fachada foi de cerca de 8 mil patacas.

Antes de Chan poder responder, o juiz Lai Kin Hong contestou a comparação entre uma estimativa inicial e um preço final, impedindo que o tema continuasse a ser discutido. “Nós estamos aqui a julgar se o Ho Chio Meng cometeu algum crime e não se o Ministério Público fez algo de mal”, explicou o juiz, que é o presidente do Tribunal da Segunda Instância.

Polémica começou na segunda-feira

Apesar do alcance do episódio de ontem, o “confronto” entre Lai Kin Hong e Leong Weng Pun já tinha atingido alguma intensidade na sessão de segunda-feira por causa da viagem que Ho Chio Meng efectuou ao Dubai.

Numa altura em que um outro investigador do CCAC, de apelido Chou, lia o programa da viagem – que já tinha sido abordado mais do que uma vez em sessões anteriores –, Leong contestou a leitura do documento pela testemunha porque todos podiam ver o documento nos ecrãs do tribunal.

Sam Hou Fai concordou com o advogado de defesa e o julgamento prosseguiu. Porém, momentos depois, Lai Kin Hong pediu a palavra e fez questão de sublinhar que não era a defesa que decidia o que podia ou não ser lido. Lai pediu depois à testemunha que voltasse a exibir nos ecrãs o documento e que acabasse de o ler.

//////////////////

Leong: “Os jornalistas que estão a acompanhar o julgamento sabem o que aconteceu”

Depois de confirmar a abdicação do processo, Leong Weng Pun deixou o tribunal visivelmente abalado. À saída – mais de três horas depois da interrupção – o advogado apresentou uma nova versão das suas palavras, negando que tivesse a intenção de colocar em causa a imparcialidade dos juízes.

“Acho que os jornalistas que estão a acompanhar o que aconteceu sabem o que aconteceu”, respondeu ainda quando questionado pelas razões que ajudaram a consubstanciar a sua decisão.

“A nossa equipa trabalhou durante muito tempo neste caso e de repente… É isto que acontece…”, disse, não deixando de esconder a sua desilusão.

Leong Weng Pun confessou também que esta foi a primeira vez desde que iniciou a sua carreira que abdicou de um caso por duvidar do tratamento dos juízes a um cliente que defendia.