“A nossa escola acredita numa abordagem pedagógica holística”

Março é, na Escola Internacional de Macau, sinónimo de viagens e de aventura para os alunos do 7º ao 12º ano. A “Experience Week” é uma iniciativa que contraria a tendência da aprendizagem apenas no contexto das sala de aula e promove uma abordagem holística do ensino. Tudo para promover o crescimento equilibrado das crianças, defendem os responsáveis pelo estabelecimento de ensino.

Das salas de aula para o mundo, porque a educação também é absorver realidades distantes e distintas. Esta é a filosofia que dá o mote a uma iniciativa da Escola Internacional de Macau que permite aos alunos do estabelecimento de ensino a deslocação a diferentes países para aprenderem sobre diferentes culturas, fazerem voluntariado ou compreenderem aquilo o que se passa noutras partes do globo. Este mês, a “Experience Week” vai levar os alunos do 7º ao 12º ano até à Europa, à América do Norte e a várias partes do continente asiático.

“Muitos estudos pedagógicas mostram que os estudantes não aprendem apenas em ambiente de sala de aula. Na verdade, eles aprendem muito sobre eles próprios e sobre a vida ao envolverem-se em experiências fora da escola. É muito importante afastá-los de casa e construir alguma independência, habituando-os a dependerem deles próprios e a não estarem sempre com os seus pais ou outros membros da família”, explicou ao PONTO FINAL Christopher Coates, director do departamento de Ensino Secundário da Escola Internacional de Macau.

Vietname, Tailândia, Japão, Filipinas, Rússia, Espanha, Portugal, Laos, Hong Kong e EUA. Da apreensão de culturas distintas ao voluntariado, passando pela promoção de práticas ambientais mais conscientes, o objectivo é que os alunos voltem a Macau com uma melhor compreensão de outros povos e culturas e da forma como eles próprios vivem no território: “Nós queremos alunos que tenham em consideração as circunstâncias dos outros e que tentem ajudar outras pessoas”, salientou o dirigente.

Coates chegou a Macau há pouco tempo, mas como defensor assumido de uma educação holística abraçou o projecto “Experience Week” e é um dos docentes responsáveis pela organização das viagens. Com 20 anos de experiência na área da educação, contou ao PONTO FINAL que “os alunos voltam [deste tipo de experiências] mais independentes, com novas amizades construídas, seja com colegas de turma com quem viajaram ou com pessoas que conheceram noutras partes do mundo. Voltam cientes de que a maior parte deles tem uma vida boa em Macau – quer seja em casa ou na escola – e percebem que existem pessoas menos favorecidas que eles.”

Quanto aos resultados directos da iniciativa no crescimento das crianças e jovens, o docente defende que “são mais intrínsecos do que extrínsecos”, mas que podem ser efectivamente sentidos no futuro. Coates afirma que “os departamentos de admissões das melhores universidades do mundo procuram, precisamente, alunos que tenham tido uma educação holística porque consideram que são mais bem sucedidos, não apenas nos cursos pós-secundário, mas também nos negócios e na vida em geral.” J.F.