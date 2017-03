Volkswagen chama à revisão quase 680 mil carros

A Volkswagen vai chamar à revisão quase 680 mil veículos da Audi na República Popular da China, segundo o regulador chinês, devido a defeitos nas bombas de refrigeração que podem causar um incêndio no motor.

Os bloqueios no sistema, “em circunstâncias extremas, poderão causar um incêndio no compartimento do motor”, disse em comunicado a Administração Geral de Qualidade, Supervisão, Inspecção e Quarentena.

A operação, que começa na segunda-feira, abrange carros produzidos na China e no estrangeiro, entre 2011 e 2016, detalha o comunicado. Os concessionários irão substituir as peças sem cobrar.

Em Janeiro, a Volkswagen chamou à revisão mais de 342 mil carros nos Estados Unidos devido ao mesmo problema. Desde 2015 que a empresa tem estado sob supervisão, devido ao escândalo de instalação de software em 11 milhões de carros para contornar os testes de emissão dos veículos.