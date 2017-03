Uma foto por dia

Tráfico subterrâneo: Um agente do Grupo de Interdição de Túneis da Patrulha Fronteiriça dos Estados Unidos atravessa um segmento de um túnel destinado ao tráfico transfronteiriço de drogas, em San Diego, na Califórnia. O túnel, descoberto em 2009, começava em Tijuana, no lado mexicano da fronteira, e tinha 213 metros de comprimento, estando situado a mais de 27 metros de profundidade. A Patrulha Fronteiriça construiu dois eixos cerca de nove metros a norte da fronteira para aceder ao túnel, com o objectivo de o estudar e testar um sistema de detecção de estruturas da índole. David Maung/EPA

