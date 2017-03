“Uma Ficção Inútil”, de Cheong Kin Man, vai ser projectada na Cinemateca Portuguesa

Natural de Macau, Cheong Kin Man continua a correr o mundo com a curta-metragem “Uma Ficção Inútil”. Depois de ter sido apresentada em festivais de cinema, conferências e eventos em países como a Alemanha, Canadá, Espanha, Tailândia ou Vietname, a película vai voltar a ser projectada em Portugal. Desta feita, o espaço escolhido é a Cinemateca Portuguesa, com a iniciativa agendada para o próximo sábado, 11 de Março.

Não é a primeira vez que Cheon Kin Man mostra a sua obra em Portugal. Em 2015 – ano em que estreou “Uma Ficção Inútil” – o realizador deslocou-se à capital portuguesa, em Novembro, para marcar presença na conferência “Oriente na Tradução”, organizada pela Universidade de Lisboa. A película foi ainda projectada no Festival Caminhos do Cinema Português, em Coimbra. Um ano depois, voltou à Lusa Atenas para participar no “Fusões do Cinema”, um ciclo associado ao mesmo festival onde tinha marcado presença no ano anterior.

O cineasta, doutorado em Antropologia Visual pela Universidade Livre de Berlim, vê agora “Uma Ficção Inútil” nomeada para a categoria de melhor filme experimental no “World Music and Independent Film Festival”, a realizar-se no próximo verão nos Estados Unidos. A película soma prémios em festivais internacionais de cinema e vai continuar o seu trajecto no circuito dos eventos dedicados à sétima arte depois da paragem em Portugal. Em Abril Cheong Kin Man desloca-se à Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, e em Maio à Universidade de Colónia, na Alemanha.

Promotor assumido do cinema independente de Macau, o realizador local mostra lá fora aquilo que se faz no território e, em 2015, levou algumas produções locais ao Festival Cinemística de Granada. A natureza antropológica e etnográfica do festival foi um dos elementos que atraiu Cheong a participar no evento, assinala o realizador em comunicado.