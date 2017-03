The Roadhouse Macau celebra São Patrício no dia 17

O Dia de São Patrício é assinalado um pouco por todo o mundo e o “The Roadhouse Macau”, localizado na Broadway, não vai deixar a data em claro, celebrando o dia nacional da Irlanda com várias iniciativas artísticas. No dia 17, cinco artistas irlandeses vão mostrar ao público do território a essência da cultura do seu país.

Declan Carruthers vem de Dublin para um espectáculo de música. O artista, premiado na Irlanda pelas suas composições “emotivas que tentam captar a essência da morte e do amor”, estreia-se no território, em boa companhia. Também de Dublin, a música de Declan Greene vai beber inspiração em artistas como James Morisson, David Gray e Glen Hansard. Na Irlanda, Greene é conhecido pelo humor que caracteriza os seus espectáculos.

Barry Jazz Finnegan apresenta em Macau trabalhos fotorealistas em larga escala feito com carvão. As obras do artista foram premiadas na Irlanda e, em Macau, Finnegan vai desenhar um retrato que será leiloado, sendo que o valor será encaminhado para uma instituição local de combate às drogas.

O duo feminino irlandês Hannah e Emily Helbig vem de Adelaide, na Irlanda do Norte, para apresentar um espectáculo de dança onde incluem a coreografia que vão apresentar no Campeonato Mundial de Dança Irlandesa em Dublin, em Abril próximo.