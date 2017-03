Reputação de figuras do jogo de Macau leva à rejeição de donativo a polícias de Hong Kong

O Director Executivo da Suncity, Alvin Chau, o presidente da empresa que controla o casino Lan Kwan Fong, Charles Heung, e o presidente do grupo Emperor, Albert Yeung tentaram fazer donativos para o fundo de auxílio aos sete polícias que agrediram o activista Ken Tsang, mas o dinheiro que doaram foi rejeitado. A informação foi avançada ontem pela comunicação social da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, tendo o motivo da nega sido associado à reputação dos três magnatas em causa.

Durante a chamada “revolução dos guarda-chuvas”, em 2014, sete polícias de Hong Kong levaram o activista Ken Tsang para trás de um beco e agrediram-nos com pontapés, socos e um taser. As imagens acabaram filmadas pela TVB que divulgou a história. No mês passado, os sete agentes das forças de segurança foram considerados culpados pelo crime de agressão e condenados a dois anos de prisão.

A sentença tem sido muito contestada pelas forças pró-Pequim e foi mesmo criado um fundo com o nome APO Relief Fund, pela advogada Maria Tam Wai-chu, para auxiliar os polícias que cometeram os crimes e as respectivas famílias. No domingo, várias figuras do entretenimento de Hong Kong – entre as quais os três empresários ligados à indústria do jogo de Macau – anunciaram a intenção de doar 7.777.777 milhões de dólares de Hong Kong.

Alvin Chau e Charles Heung queriam doar um milhão de dólares de Hong Kong, cada, sendo que Albert Yeung se propunha oferecer 500 mil dólares de Hong Kong. No entanto a identidade dos três causou controvérsia na comunicação social do território vizinho devido às alegadas ligações que os três magnatas mantêm com tríades.

O fundador do grupo Suncity terá estado, no início da actividade como promotor de jogo, ligado a Pan Nga Koi, conhecido pela alcunha de “Dente Partido”, ainda que os rumores que dão conta da ligação nunca tenham sido confirmados.

Por outro lado, vários rumores, através de ligações familiares, ligam Charles Heung à tríade Sun Yee On. Também nos anos 80, Albert Yeung foi associado pelo antigo membro do congresso americano Stephen Solarz a actividades com o crime organizado.

Maria Tam não quis revelar os nomes dos empresários que viram os seus donativos recusados, mas confirmou que são os que tinham sido contestados na imprensa de Hong Kong.