A Policia Judiciária conduziu ao início da noite de ontem uma operação no Bairro de San Kio que resultou na detenção de uma dezena de mulheres, suspeitas da prática de prostituição. As mulheres, com idades compreendidas entre os 25 e os 40 anos, actuariam de forma independente e não estariam ligadas a redes organizadas, recorrendo a aplicações de telemóvel para angariar clientes, noticiou ao início da noite de ontem a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

