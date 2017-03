Pequim promete resposta “resoluta” a sistema anti-mísseis norte-americano

Washington e Seul anunciaram ontem que começaram a instalar em território sul-coreano alguns dos componentes do sistema anti-míssil THAAD. A iniciativa não agradou a Pequim, que promete que vai defender a sua segurança de forma “resoluta”.

A República Popular da China vai defender de forma “resoluta” a sua segurança, disse ontem o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, depois de os Estados Unidos terem iniciado a implantação do sistema de defesa antimísseis THAAD na Coreia do Sul.

“Opomo-nos firmemente à implantação do Terminal de Defesa Aérea de Alta Altitude (THAAD, na sigla em inglês) na Coreia do Sul pelos Estados Unidos e Coreia do Sul. A China tomará resolutamente as medidas necessárias para defender os seus interesses de segurança”, disse o porta-voz do ministério, Geng Shuang.

“Os Estados Unidos e a Coreia do Sul vão arcar com todas as consequências”, acrescentou, depois de Washington ter anunciado durante a madrugada de ontem que começou a implantar elementos do seu sistema antimísseis THAAD na Coreia do Sul.

A Coreia do Sul e os Estados Unidos tinham concordado no ano passado instalar o sistema THAAD, que a China denunciou repetidamente como uma ameaça à sua segurança.

A iniciativa dos Estados Unidos seguiu-se ao lançamento na segunda-feira pela Coreia do Norte de quatro mísseis, três dos quais caíram em águas japonesas.

O governo da República Popular da China disse na segunda-feira estar “profundamente preocupado” depois da Coreia do Norte ter anunciado a capacidade para testar um míssil balístico intercontinental “a qualquer momento e em qualquer local”.

A China, principal apoiante da Coreia do Norte, distanciou-se de Pyongyang nos últimos tempos por causa dos últimos testes armamentísticos, mas opõe-se igualmente à presença do escudo antimíssil THAAD, instalado pelos Estados Unidos, em território sul-coreano.

Já o Comando Norte-americano do Pacífico defende que a implantação do Terminal de Defesa Aérea de Alta Altitude (THAAD, na sigla em inglês) “contribui para um sistema de defesa de mísseis em camadas e reforça a defesa da Aliança Estados Unidos-Coreia do Sul contra ameaças de mísseis da Coreia do Norte”, sustentou o organismo em comunicado.

“O acelerado programa de testes de armas nucleares da Coreia do Norte e os lançamentos de mísseis balísticos constituem uma ameaça à paz e à segurança internacionais e violam várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas”, sublinharam a ainda os responsáveis pelo Comando do Pacífico.

Na sequência do anúncio de que Washington e Seul iam dar início à instalação do sistema anti-mísseis, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou na noite de segunda-feira o “compromisso inabalável” dos Estados Unidos para a segurança do Japão e da Coreia do Sul, segundo um comunicado da Casa Branca.

“O Presidente Trump afirmou o compromisso inabalável dos Estados Unidos nas costas do Japão e do Coreia do Sul, face à grave ameaça colocada pela Coreia do Norte”, refere o comunicado, algumas horas depois de novos lançamentos de mísseis pelo regime de Pyongyang.

O Presidente norte-americano falou separadamente com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e com o Presidente interino da Coreia do Sul, Hwang Kyo-Ahn, após o lançamento de quatro mísseis por Pyongyang na segunda-feira.