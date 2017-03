Membros de organismo de consulta querem mais parquímetros em Coloane

Vários membros do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários das Ilhas mostraram-se ontem preocupados com a insuficiente mobilidade inerente aos lugares de estacionamento existentes em Coloane e sugeriram a instalação de mais parquímetros não apenas na vila, mas também nas principais artérias da ilha. Ng Kun Cheong, um dos dirigentes do organismo, diz que são muitos os lugares de estacionamento ocupados por veículos abandonados. Um outro membro, Lam Ka Chun, sugeriu que o Executivo deve aproveitar o espaço situado debaixo da plataforma do sistema de metro ligeiro e criar lugares de estacionamento para motociclos.

