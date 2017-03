Manuel Vicente e o exorcizar do desenho feito poesia

Em “A Desmontagem do Desconhecido”, Raquel Ochoa deu espaço à voz poética com que o arquitecto Manuel Vicente impregnava as suas obras. A obra biográfico que retrata o “arquitecto de Macau” foi ontem apresentado pela autora, em mais uma sessão do Festival Literário de Macau – Rota das Letras.

Fotografia: Eduardo Martins;

Admite que nunca soube olhar para a arquitectura até conhecer Manuel Vicente. O sentido crítico sobre os cenários arquitectónicos citadinos germinou em Raquel Ochoa depois de aceitar aquele que considera um dos maiores desafios a que se propôs e que já teve em mãos: escrever a biografia daquele que ficou conhecido nas lides do urbanismo como “o arquitecto de Macau.” O desaparecimento de Manuel Vicente foi um acontecimento “inesperado” para a autora, quando “A Desmontagem do Desconhecido” estava ainda em processo de escrita. Ontem, para uma sala composta de amigos e entusiastas do legado de Manuel Vicente, Ochoa apresentou a sua mais recente obra no Festival Literário de Macau – Rota das Letras.

“Ele tinha uma maneira de interpretar Macau muito interessante. Foi uma das partes mais difíceis para mim, escolher o que é que poderia aparecer neste livro e eu acho que este é um apanhado muito interessante da voz dele.” Macau é um lugar central na vida e na obra de Manuel Vicente, “um sítio de oportunidades”, que Raquel Ochoa descreve no trabalho biográfico que iniciou quando o arquitecto ainda era vivo.

Uma “Macau de amargura”, também, onde muitos dos projectos do arquitecto já não definem a silhueta da cidade. O edifício de habitação social do Fai Chi Kei – que lhe valeu a Medalha de Ouro da ARCASIA – serve de exemplo ao conjunto de espaços desenhados pelo arquitecto que já foram demolidos: “Macau distancia-se para não amargurar”, explicou Ochoa sobre o regresso de Manuel Vicente a Portugal.

Mas “Macau aparecia constantemente nas conversas. Esta cidade é uma cidade que ainda tem muito desse respirar do Manuel Vicente e ele foi daqui sempre também a respirar Macau”, assinalou a escritora. Para uma audiência interessada, Ochoa leu as palavras do arquitecto: “Macau era um mundo da venda e da troca, mas também um contexto muito próprio e muito especial e diria, até, num contexto metafísico, porque é um jogo com a morte. O próprio jogo é uma encenação da morte, da vida, do imprevisto, da sorte, do azar.”

As viagens entre Oriente e o Ocidente foram constantes ao longo da vida de Manuel Vicente e, embora tenha desenvolvido grande parte do seu trabalho no território, o seu espólio está presente nas duas latitudes. Em Lisboa, um dos últimos projectos desenvolvidos pelo arquitecto foi a recuperação da Casa dos Bicos, onde trabalhou na ampliação do secular edifício para que acolhesse a sede da Fundação José Saramago.

Para a autora, a Casa dos Bicos representa o poder que os traços arquitectónicos de um lugar têm sobre as pessoas que o vivem: “Ele [Manuel Vicente] tinha uma frase que repetia muitas vezes ‘Uma pessoa quando entra dentro de um espaço arquitectónico não se pode sentir vulgar, não se tem de sentir vulgar’. Portanto, os próprios espaços devem exaltar a pessoa, devem torná-la maior”, lembrou.

“Hoje em dia sou uma pessoa completamente diferente. Tenho um olhar sobre a arquitectura completamente diferente. Eu própria comecei a olhar para as cidades com sentido crítico diferente devido a tanta conversa sobre arquitectura e tanta interpretação”, explicou Ochoa, que foi desafiada a escrever a biografia de Vicente sem que qualquer proximidade existisse entre ela e a arte de projectar edifícios. J.F.