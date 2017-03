Malásia volta a apontar o dedo a Pyongyang

As autoridades malaias acusam a representação diplomática da Coreia do Norte na Malásia de dar guarida a três suspeitos do assassinato de Kim Jong-nam. Kuala Lumpur voltou ontem a lembrar que Pyongyang se recusa a colaborar e a cooperar com a investigação.

O inspector-geral da polícia da Malásia disse esta terça-feira que os três norte-coreanos procurados no âmbito da investigação da morte, em Kuala Lumpur, do meio-irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, estão refugiados na sua embaixada.

No entanto, a representação diplomática de Pyongyang não está a colaborar com as investigações, disse Khalid Abu Bakar em conferência de imprensa: “Não vamos fazer um ataque à embaixada. Esperamos que saíam. Temos tempo”, disse Bakar.

A investigação malaia refere que Kim Jong-nam morreu a 13 de Fevereiro, depois de ter sido atacado no aeroporto de Kuala Lumpur por duas mulheres que lhe esfregaram no rosto o agente químico VX.

Até à data, as autoridades da Malásia detiveram e acusaram de homicídio duas mulheres, uma indonésia e outra vietnamita. Também detiveram um especialista em química norte-coreano que foi libertado sem ser acusado e deportado para o seu país na sexta-feira.

Além disso, procuram quatro norte-coreanos que fugiram da Malásia no dia do crime, acusados de planear o crime e de recrutarem as duas mulheres, e um funcionário da companhia aérea estatal norte-coreana Koryo. Dois dos suspeitos terão regressado, entretanto, à Coreia do Norte, mas a policia da Malásia suspeita que os restantes estejam refugiados nas instalações da embaixada norte-coreana em Kuala Lumpur.

As autoridades malaias também querem questionar o segundo secretário da embaixada norte-coreana, que goza de imunidade diplomática, e que foi visto junto ao funcionário da Air Koryo, despedindo-se no aeroporto de alguns dos suspeitos.

Outro cidadão da Coreia do Norte – identificado apenas como James e cuja possível participação na intriga que vitimou Kim Jong-nam não foi clarificada – é também solicitado pelas autoridades.

Pyongyang, por sua vez, mantém que a morte foi causada por um ataque cardíaco e acusou as autoridades malaias de conspirarem juntamente com os Estados Unidos e a Coreia do Sul com o objectivo de incriminarem o regime de Kim Jong-un.

As críticas à investigação levaram à expulsão do embaixador da Coreia do Norte em Kuala Lumpur, Kang Chol, que deixou na segunda-feira o país, reafirmando antes a sua versão de que a actuação das autoridades locais é “parcial”.

Em resposta à partida de Kang Chol, o regime norte-coreano declarou “persona non grata” o embaixador malaio na Coreia do Norte, Mohamad Nizan, que já se encontrava em Kuala Lumpur desde 22 de Fevereiro, quando foi chamado a consultas após a crise diplomática aberta pela morte de Kim Jong Nam.