Mais de 1,5 milhões de “lai sis” recolhidos para reciclagem e reutilização

Uma quantidade assinalável dos tradicionais envelopes vermelhos ubíquos (“lai si”, em cantonês) no período do Ano Novo Lunar foi recolhida pelas autoridades do território, numa iniciativa de cariz ambientalista promovida pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA). No total, o organismo recolheu 1,53 milhões de pequenos envelopes, totalizando 4,5 toneladas de papel, material que poderá, em grande parte, ser reutilizado ou reciclado.

O programa de recolha decorreu entre 2 de Fevereiro e 4 de Março, em 200 postos de recolha situados em diversas zonas de Macau. Após uma priemira triagem, foi possível separar 610 mil envelopes recicláveis (cerca de 1,8 toneladas de papel), o que equivale a 61 árvores. “Os envelopes de melhor qualidade serão distribuídos ao público através de colaboração com a União Geral das Associações dos Moradores de Macau, a Federação das Associações dos Operários de Macau, a Associação Geral das Mulheres de Macau [entre outras instituições], para que sejam reutilizados”, informa a DSPA, num comunicado de imprensa.