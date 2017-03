A MGM China inaugurou esta terça-feira a estátua do leão dourado que vai dar aos boas vindas aos visitantes do novo resort que a operadora norte-americana se prepara para inaugurar no Cotai. Com 11 metros de altura e um peso estimado em 38 toneladas, a estátua é a primeira a ser coberta por uma fina camada de ouro de 24 quilates, resultado da aplicação de mais de 32 mil folhas do precioso metal.

