James Wong leva amigos imaginários e fuga à realidade de Macau à Bienal de Veneza

A obra do artista James Wong que vai representar o território na mais conceituada exposição de arte do mundo foi ontem dada a conhecer. A fuga à realidade do território através de uma mistura entre as recordações de infância do autor e os elementos do clássico chinês Shan Hai Jing caracterizam as 17 esculturas que vão viajar até Veneza.

João Santos Filipe

Um trabalho inspirado pelas memórias de infância do artista que depois é misturada com elementos do “Clássico das Montanhas e dos Mares” – em chinês “Shan Hai Jing”, numa tentativa de fugir à realidade de Macau. É esta a linha orientadora da obra de James Wong Cheng Pou que vai representar a RAEM na edição de 2017 da Bienal de Veneza.

“O meu trabalho acaba por misturar alguns elementos da minha imaginação de infância, como os meus amigos imaginários, com um interesse na mitologia presente nos clássicos de literatura chinesa e alguns elementos que também se podem encontrar em desenhos ocidentais”, disse James Wong, sobre o conjunto de obras que vai expor em Veneza.

“A inspiração está ligada à minha infância, aos meus sonhos e imaginação e a um desejo de fugir à realidade de Macau”, acrescentou durante a conferência de imprensa de apresentação das 17 esculturas no Museu de Arte de Macau.

Em Veneza, o Pavilhão de Macau vai ter como nome “O Bonsai dos meus Sonhos”, estando disponível para ser visitado entre 13 de Maio e 12 de Novembro. Também a obra central da exposição remete para a árvore miniatura japonesa, ao retratar o território como uma cidade deserta, apenas com a Torre de Macau como edifício, sendo tudo o resto deserto com textura do bonsai: “As pessoas gostam de bonsais, é uma árvores muito associada aos académicos tradicionais chineses, que gostavam de as manter e de as tratar”, disse o artista.

Sobre o facto de apresentar uma cidade despedida e de não haver abundância de elementos naturais, o artista foi incisivo: “A cidade está tão desenvolvida que é difícil imaginar os espaços verdes. Mas na fuga à realidade aquilo com que sonho é mesmo um ambiente mais calmo e com menos barulho”, apontou.

Alguns dos trabalhos que vão estar em exibição em Veneza abordam ainda a temática das dualidades: as personalidades contrastantes, a diferença entre os géneros, o ying yang, luta de ideias, entre outros.

As esculturas vão seguir hoje para Veneza, mas só ontem alguns pormenores foram ultimados, momentos antes da apresentação. É uma obra na qual James Wong se dedicou desde a primeira semana de Dezembro, altura em que foi apresentado como o artista que ia representar o território na edição de 2017 da Bienal: “Estou muito honrado por ter esta oportunidade, sinto que é uma sorte porque estamos a falar de algo que não se pode comprar, é necessário ser escolhido”, disse.

Com a participação de James Wong na 57.ª edição da Bienal de Veneza, Macau vai estar representado na exposição pela sexta vez. As outras participações foram em 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015, contando com artistas como Carlos Marreiros, Miu Pang Fei, James Chu, entre outros.